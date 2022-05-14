BMW'nin önümüzdeki günlerde yıllar sonra M4 ile geri getireceği CSL modelinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca gelen haberler, aracın yalnızca otomatik şanzıman ile sunulacağını ve sınırlı sayıda üretileceğini gösterdi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Almanya merkezli BMW, her yıl piyasaya sürdüğü araçlarıyla sevenlerine daha iyi bir sürüş deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberde dev şirketin bazı 2022 modellerinde Android Auto ve Apple Car Play’ın bulunmayacağını açıkladığını aktarmıştık.

Dünya çapında süren çip krizi sebebiyle bu tarz üzücü haberler alsak da BMW, otomobil meraklılarını heyecanlandıracak bir modelini bu yıl piyasaya sürecek. Otomobil devinin en son yıllar önce gördüğümüz, daha hafif olması ve yüksek performansı ile bilinen ‘Coupe Sport Leichtbau’ ya da kısaca CSL ismi verilen modeli M4 ile geri dönüyor. Şimdi de bu araçtan yeni görüntüler paylaşıldı.

M4 CSL 20 Mayıs'ta geliyor

BMW, ilk olarak 1970’lerde ortaya çıkan ve en son 2000’li yılların başında gördüğümüz M3 E46 CSL’in ardından önümüzdeki aylarda yeni bir CSL çıkarmayı planlıyor. M4 G82 CSL ismine sahip olacağı belirtilen aracın 20 Mayıs 2022’de tanıtılacağı aktarılıyor. Motor1.com’a göre araç, karbon fiber kaliperler ve iki kapılı olarak gelecek. Ayrıca arka koltukların olmayışının da aracı 100 kilogram daha hafif yapacağı belirtiliyor.

Görüntülerden iyi bir performans sunacağı görülen M4 CSL’in yalnızca otomatik şanzıman ile geleceği ve arkadan itişli olacağı ifade ediliyor. Dış tasarımını kamuflaj yüzünden tam olarak göremediğimiz aracın S58 motoruna sahip olmasının beklendiğini; bunun da aracın 555 beygir gücüne ulaşarak M4 Competition’un geride bırakabileceğini gösterdiğini ekleyebiliriz. Ayrıca Motor1, bu yılın BMW’nin M kuruluşunun 50.yılı olması sebebiyle aracın 600 beygire sahip olabilme ihtimalinin söylentiler arasında bulunduğunu da aktarıyor.

Son olarak otomobilseverler tarafından heyecanla beklenen aracın sınırlı sayıda üretileceğini de belirtmek gerek. Açıklamalara göre yüksek bir fiyata satışa sunulacağı tahmin edilen M4 CSL, yalnızca 1000 adet civarında üretilecek.