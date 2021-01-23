BMW'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni 7 Serisi, kış testlerinden geçerken casus fotoğrafçılar tarafından fotoğraflandı. Görüntülerdeki bir aracın açıkça görülebilen egzoz çıkışlarına sahip olması, yeni seride içten yanmalı bir versiyonun olacağına işaret ediyor.

Alman otomobil üreticisi BMW'nin üzerinde çalıştığı yeni nesil BMW 7 serisini daha önce pek çok kez görmüştük. Önceki fotoğraflarda kamuflajın altına gömülü olan yeni 7 Serisi, mevcut modelin gövde panellerini kullanıyor ve tamamen elektrikli bir araç olduğunu belirten bazı çıkartmalar taşıyordu. Yeni sızıntılar ise bu prototipin saf içten yanmalı olduğunu söylüyor.

CarBuzz tarafından aktarılana göre BMW, bu kez biri açıkça görülebilen egzoz çıkışlarına sahip iki test aracıyla görüntülendi. Bu da yeni nesil BMW 7 Serisi'nde içten yanmalı motora sahip olacak araçların olacağını bize gösteriyor. Bunun dışında şirket, geçtiğimiz günlerde i7 olarak adlandırılan tamamen elektrikli bir sedanı test ederken de görüntülenmişti.

Yeni nesil BMW 7 Serisi, test edilirken görüntülendi:

Görüntülerde siyah jantları kullanan prototipin daha iyi entegre edilmiş egzoz uçlarına sahip olduğunu görüyoruz ancak fotoğrafçılar, her iki modelin de kaputun altında içten yanmalı bir motora sahip olduğunu doğruladı. Otomobile dair daha önceki iddialarda ise tamamen elektrikli i7 modelinden bahsediliyordu, bu görseller ise içten yanmalı bir versiyonun da olacağının ilk somut göstergesi.

Tasarım noktasına gelince ne yazık ki her iki model de hâlâ çok yoğun bir şekilde kamufle edilmiş durumda, bu yüzden yeni modelin nasıl görüneceğini söylemek pek kolay değil. Farlar ve arka lambalar, BMW'nin şu anda sunduklarından tamamen farklı görünüyor ancak bunların nihai tasarımda yer alıp almayacağı belli değil.

BMW'nin yeni 7 Serisi'ni benzinli, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma organı seçenekleriyle sunması bekleniyor. Yeni seride sıralı altı silindir ve V8 motorların kalması ancak V12'nin kaldırılması bekleniyor. Bununla birlikte i7'nin 523 beygir gücü üreten çift elektrikli motor ve 480 kilometreden fazla menzil sağlayan 100 kWh pille geleceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Yeni modeller, 2022 sonlarında veya 2023 başında yollardaki yerini alabilir.