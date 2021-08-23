RAW POW isimli bir YouTube kanalı, bir BMW 735i'nin bagajına taktığı GoPro Max ile üçüncü kişi kamera bakış açısını gösteren bir video çekti. Benzersiz bir deneyim sunan video, Slovenya'nın dağ yollarındaki bir yolculuk ile ufak bir drift gösterisini içeriyor.

Video oyunların hayatımıza kattığı en önemli yeniliklerden bir tanesi, hiç şüphesiz üçüncü kişi kamera bakış açısı oldu. Bugün pek çok oyunda görebildiğimiz bu kamera açıları, sanal dünyadaki bir ortamı kendimizi bile dışarıdan bakacak şekilde görmemizi sağlıyor. Zaman zaman bu kamera açısı, gerçek dünyaya da aktarılıyor. Şimdi sizlere, üçüncü şahıs bakış açısını gerçek dünyaya uyarlayan bir videodan bahsedeceğiz.

RAW POW isimli bir YouTube kanalı, ikinci nesil bir BMW 735i'yi (E32), GoPro Max kullanarak kaydetti. Yapılan kayıt, gerçek dünyada üçüncü şahıs kamerasının neler sunabileceğini gözler önüne seriyordu. YouTuber hem drift yaptığı hem de Slovenya'nın dağ yollarını gezdiği o anlarda, herkese benzersiz bir deneyim yaşatmış oldu.

Bilgisayar oyunlarını aratmayan görüntüler sunan video

YouTube kanalının "Real Life Forza" isimli videosunu oluşturmak için kullanılan GoPro Max, aracın bagajına yerleştirilen bir ekipman sayesinde uzatıldı. Ancak bu uzatma çubuğu, RAW POW'un yaptığı montaj çalışmaları ile görünmez hale getirildi. Bu da videonun çok daha etkileyici bir şekle bürünmesini sağlamış durumda.

Bu arada; ikinci nesil 735i'nin BMW için büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatalım. Şirket, 1986'dan 1994'e kadar ürettiği bu modelde ilk kez V12 motor kullanmayı tercih etmişti. 200 beygir gücünde olup 300 Nm tork değerine sahip olan araç, otomatik ya da manuel vites seçeneği ile sunuluyor, böylelikle sürücüler için oldukça keyif verici bir sürüş deneyimi yaşatıyordu.