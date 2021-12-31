1987 Model Porsche ve BMW Drag Yarışında Kozlarını Paylaştı

Bu yılın drag yarışı serisini iki 1987 model otomobil ile kapatıyoruz. Görüntüleriyle akıllara kazınan BMW M535i ve Porsche 944 modelleri drag pistinde de aynı etkiyi yaratabilecekler mi? İşte ‘eskilerin’ rekabet ettiği yarışın videosu…

2021 yılını geride bırakmadan önce klasikleşen drag yarışı haberlerimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu yıl boyunca düzenlenen drag yarışları bize pek çok heyecan veren an yaşattı. Takipçilerimizin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz hafta birbirinden güçlü son model iki Mustang otomobili pistin tozunu attırmıştı. Yeni yıla girmeden önce bu sefer de eskileri yad etmek güzel olabilir.

YouTube’un ünlü otomobil kanallarından biri olan TLFclassics, iki eski toprak otomobili drag yarışında karşı karşıya getiriyor. İlgi çekici bu yarışta 1987 model Porsche 944 ve yine 1987 model BMW M535i modelleri kozlarını paylaşıyor. Okurlarımızın bir kısmının hatırlamayacağı ve bir kısmının da gençliğinin bir parçası olan bu araçlar, ‘ne varsa eskilerde var’ dedirtebilir. Ancak yarışa geçmeden önce gelin, otomobillerin özelliklerine bir göz atalım.

Otomobillerin güç karşılaştırması:

Yarışın ilk katılımcısı BMW M535i, aslına bakarsanız fiziksel açıdan M5 ile bir hayli benzerlik taşıyor. Donanım olaraksa farklar göze çarpıyor. M30 sıralı altı motora sahip olan BMW M535i, 182 beygir gücü üretiyor. M5 ile olan donanımsal farklar elbette otomobilin fiyatına da yansıyor. Yarışta daha düşük performanslı M535i’nin de ‘bütçe’ sebepleri nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.

Yarışın kırmızı renkli diğer katılımcısı Porsche 944 ise rakibi karşısında daha fazla beygir gücü üretebiliyor. 2.5 litrelik dört silindirli turbocharger motoruyla 217 beygir gücü üretiyor. Yarışta kullanılan her iki araç da 18 bin dolar gibi bir fiyata sahip. Şimdi bu iki eski toprak otomobilin drag pistindeki hünerlerine göz atalım.

Yarışın ilk aşamasında (BMW 2:56 – Porsche 5:17 dk) otomobillerin pisti tamamlama süreleri ölçülüyor. İkinci aşamada (9:39 dk) ise araçlar drag yarışında rekabet ediyor.

Yarışın videosu: