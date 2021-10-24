BMW, İçten Yanmalı Motorlara Veda Edeceği Tarihi Açıkladı

Alman araç devi BMW, Cuma günü gerçekleştirilen bir konferansta, 2024 yılına kadar Münih’te bulunan ana fabrikasındaki içten yanmalı motor üretimini durduracağını açıkladı.

İklim sorunları, birçok farklı sektörü karbon ayak izini azaltmaya ve iklim krizinin gelecekteki olası tehlikelerini engellemeye yönelik daha bilinçli davranmaya, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri bu doğrultuda yapmaya mecbur bırakıyor. Özellikle otomotiv sektöründe, yakıtın motor içinde yanma odası adı verilen sınırlı bir alan içinde yakılması ile oluşan basıncın, pistonu hareket ettirmesi sistemi ile çalışan ve bunu yapmak için benzin, motorin, LPG, doğalgaz gibi yakıtları kullanan içten yanmalı motor (ICE), karbon ayak izi konusunda otomotiv şirketlerini daha az zararlı sistemler geliştirmeye yöneltiyor.

Arabalarda kullanılan bu motorun kullandığı yakıtların yakılmasıyla birlikte ortaya çıkan gazlar, dışarıya salınarak çevreye zarar veriyor ve gezegenin ortalama sıcaklığı yükseliyor. Dünyada milyonlarca araç bulunduğu düşünüldüğünde tedirgin eden bir tablo ortaya çıkıyor. Özellikle dizelin çevreye verdiği zarar dolayısıyla bazı ülkelerde yasaklandığı biliniyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi daha iyi anlaşılıyor. Birçok otomotiv firması da bu yönde çalışmalar yapıyor.

BMW bu konuda endişeli değil:

Karbon ayak izi konusunda dikkatli davranan BMW, elektrikli i4 modelinin üretim başlangıcı münasebetiyle Cuma günü gerçekleştirdiği bir konferansta, 2024 yılına kadar Münih’teki ana fabrikasında içten yanmalı motor (ICE) üretimini durduracağını ve 2023 yılına kadar Münih'te üretilen araçların en az yarısının da elektrikli olacağını açıkladı. Üretim şefi Milan Nedeljkovic, şu anda Münih'te üretilen ICE motorlarının gelecek yıllarda Avusturya ve İngiltere'deki fabrikalarında üretileceğini fakat bu motorları kullanan otomobillerin yine Münih fabrikasında monte edileceğini söyledi.

BMW CEO’su Oliver Zipse, Avrupa Birliği (AB)’nin küresel ısınmayla mücadele kapsamında 2035’ten itibaren içten yanmalı motor sistemiyle çalışan, yani fosil yakıtlı araçların yasaklanmasını önermesinin ardından herhangi bir yasağa karşı elektrikli otomobil teklifiyle hazır olacaklarını belirterek, “ICE yasağına hazır olacağız. Bir bölge, bir şehir, bir ülke ICE’leri yasaklama fikrini alırsa, bir teklifimiz var. BMW Group bu konuda endişeli değil” açıklamasında bulunmuştu.