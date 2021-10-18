Sıfır otomobil hayali kuran vatandaşların heveslerini kursaklarında bırakacak açıklamalar peş peşe geldi. Sektör uzmanları, kasım ayında fiyatların yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zamlanacağını ifade ediyorlar. Bunun nedeni, son bir ayda yaşanan yüzde 10'luk kur artışı. Ancak bu zam, yüzde 50 ÖTV'li araçları yüzde 80'lik dilime sokacak ve bazı araçların yüzde 10'un üzerinde zamlanmasına neden olacak.

Dünya'dan Aysel Yücel, şu sıralar otomobil satın almayı düşünen herkesi doğrudan ilgilendiren çarpıcı bir haber kaleme aldı. Sıfır otomobil fiyatlarının adeta uçuşa geçeceğini belirten Yücel, bunun nedenlerine ve uzmanların görüşlerine detayıca değindi. Görünen o ki kasım ayı, sıfır otomobilin ancak hayal olduğu bir ay olarak kayıtlara geçecek.

Bilindiği üzere dolar kuru, son bir ay içerisinde yüzde 10 civarında arttı. Bu da otomotiv şirketlerinin girdilerini artırdı. Hal böyle olunca da çip kriziyle birlikte zaten zorda olan sektör paydaşları, mecburen zam yapmak durumunda kalacaklar. Aysel Yücel'e göre yapılacak zam oranı, yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında olacak. Ocak 2022’ye geldiğimizde ise araç fiyatları yüzde 12 civarı artmış olacak. Ancak fiyat yükselişine tek etken, kur zammı olmayacak.

ÖTV baremleri değişecek: Bu da en az 60 bin TL zam demek

Otomobil fiyatlarını artıracak kur zammı, yüzde 50'lik ÖTV diliminde olan bazı araçları otomatik olarak yüzde 80'lik dilime sokacak. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, bu durumu şöyle açıklıyor: Fiyatlardaki küçük değişimler nedeniyle bir model yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80’e çıktığında fiyat bir anda 60 bin TL’ye yakın artıyor. Yani sadece kur artışı kaynaklı zam değil vergi yükü de ekleniyor ve çarpan etkisi yapıyor. Yapılan bu açıklama, en ucuz arabaların fiyatlarının bile çok ciddi oranlarda yükseleceğinin açık bir göstergesi.

"Sektörde daralma yaşanması kaçınılmaz"

Sıfır otomobillerin fiyatları zaten oldukça yüksekti. Kasım ayında gelmesi beklenen zam, bu fiyatları daha da yükseltecek. Bu durum, sektörde daralmaya yol açacak. Hayri Erce, "Yıla iyi başladığımız pazarda, ilk çeyrekte yılsonu için 1 milyon adetlik satışın üzerine çıkabileceğimiz bir tempomuz vardı. İkinci çeyrekte 800 bine düştük. Üçüncü çeyrekte ise bu tempo 700 bin adede geriledi. Şimdi ne olacak bilemiyoruz. Çip bulunurluğu da burada etkili olacak. Ancak çip krizi gevşese bile bu yüksek kur gidişatı ve faizin yüksek olması talebi eninde sonunda olumsuz etkileyecek. Öte yandan talep konusunda yanlış bir algı var. Araç olmadığı için bir tüketici 10 bayi birden gezebiliyor. Bu da talebin çok yüksek olduğu algısı yaratıyor. Arz biraz arttığında, bayileri ziyaret eden tüketici ihtiyaçlarını giderdiğinde, iş realitesine dönecek." ifadelerini kullanarak, sıfır otomobil sektöründe daralma yaşanacağını söylemiş oldu.

İkinci elde fiyat artışı ve stok sorunu olacak

Fiyatları bir kenara koyduğumuzda bile sıfır araç stoklarında sorun olduğunu, bunun COVID-19 kaynaklı çip krizinden ötürü yaşandığını biliyoruz. Kasım ayı için beklenen fiyat artışları, en çok ikinci el otomobil pazarına yarayacak. Sıfır araç alamayacak vatandaşlar, ikinci ele hücum edecek. Bu da farklı bir soruna yol açacak. Öyle ki ikinci el otomobil fiyatları artacak. Uzmanlar, talep artışı nedeniyle stok sorunları yaşanacağını ifade ediyorlar.

Bu konuyla ilgili açıklamalar, Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın tarafından yapıldı. Yalçın'ın açıklamaları şöyleydi;

Kur artışı nedeniyle sıfır kilometre araç fiyatlarının Ocak 2022’ye kadar yüzde 12 artacağını öngörüyoruz. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki ihtiyaçlarını bir miktar ötelemişti. Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracak. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir zamandayız. Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar