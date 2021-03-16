BMW, elektrikli araçlarında kullanılan bilgi ve multimedya ekran sistemini yeniledi. "iDrive 8" olarak isimlendirilen yeni sistem, otomobilleri adeta bir sesli asistana çeviriyor. Şirket, yeni sistemi yıl sonunda piyasaya süreceği elektrik motorlu araçlarda kullanmaya başlayacak.

Almanya merkezli otomobil devi BMW, düzenlediği bir etkinlikte en yeni multimedya ve bilgi ekranı sistemi "iDrive 8"i duyurdu. Şirketin elektrik motorlu araçlarında kullanılacak iDrive 8, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen iDrive 7'ye kıyasla çok önemli yenilikler içeriyor. BMW, yeni multimedya ve bilgi ekranı sistemiyle araçlarını adeta bir asistana çeviriyor.

iDrive 8, BMW'nin alıştığımız iki ekran yerleşim panelini teke düşürüyor. Şoför kısmından başlayıp konsolun ortasına kadar gelen tek panel hem gösterge ekranını hem de multimedya ekranını içeriyor. BMW tarafından yapılan açıklamalara göre iDrive 8 ile 12,3 inç büyüklüğünde gösterge, 14,9 inç büyüklüğünde de multimedya ekranı sunuluyor. Multimedya ekranının dokunmatik, gösterge ekranının ise yüzde 100 dijital olduğunu belirtelim.

iDrive 8, araçlarda böyle görünecek

BMW, multimedya ekranlarında yıllardır dairesel olarak dizayn edilmiş bir kumanda sunuyor. Bu kumanda, iDrive 8'in ekranı dokunmatik olsa da kullanılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bu ekranı yalnızca dokunarak ya da kumanda üzerinden kontrol etmiyorlar. BMW'nin Akıllı Asistan olarak isimlendirdiği yapay zeka destekli sesli asistan, araçtaki yolcularla etkileşime girerek, istenen komutların yerine getirilmesini sağlıyor. Yalnız, Akıllı Asistan'ın sunduğu özellikler için ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

BMW'nin açıklamalarına göre bir araç sahibi, Akıllı Asistan'a dilediği bir ismi verebilecek. Bu asistan ise kendisiyle kimin konuştuğunu bilecek. Bu da kullanıcılara, bugüne kadar görülmemiş bir deneyim sunacak. Örneğin bir yolcu, Akıllı Asistan'a ayaklarının üşüdüğünü söylerse, o bölüm için ayak ısıtma sistemleri devreye girecek.

iDrive 8'in sunduğu yenilikler bunlarla sınırlı değil. Yapılan açıklamalara göre bu multimedya ve bilgi sistemi, artık kullanıcıya göre kişiselleştirilebiliyor. Bu bağlamda kendileri için profil oluşturacak olan kullanıcılar, araçlarına bindiklerinde kendi yaptıkları ayarlamalara hızlıca ulaşabilecekler. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto hizmetleri de bu ekranlarda kullanılabilecek. BMW, iDrive 8'in 5G bağlantı desteğine de sahip olduğunu, bağlantı teknolojisinin kullanılabildiği yerlerde bu hizmetten de faydalanılabileceğini söylüyor.

BMW'nin açıklamalarına göre iDrive 8 ekran, şirketin bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan iX SUV ve i4 Sedan'da kullanılacak. İlerleyen yıllardaysa BMW'nin daha çok elektrik motorlu otomobili, iDrive 8'in avantajlarını kullanmaya başlayacak.