BMW'nin 2019 model SUV'si X7, kocaman boyutları, daha kocaman ön ızgarası ve dudak uçuklatan fiyatıyla duyuruldu.

Yılın sonlarına yaklaşmamızla beraber, otomobil firmaları yeni model araçlarını tanıtmaya başladılar. Özellikle tasarımında değişiklik yapılan ya da tasarımı tamamen yenilenen modeller büyük dikkat çekiyor. BMW de X7 modelinde bazı değişiklikler yapmış.

BMW'nin bu modeli oldukça heybetli, büyük bir SUV olmasıyla bilinen X5'ten bile 9 inç (yaklaşık 23 cm) daha uzun. Standart 7 serisinden ise sadece 3 inç (7.62 cm) daha kısa. Aracın ön ızgarası da normal tasarımdan daha büyük tasarlanmış. Küçük farların yanında iyice büyük duruyor. BMW muhtemelen araca ihtiyaç duyduğu hava giriş çıkışını sağlamak için böyle bir ızgara seçti, ama görüntüye ilk bakışta alışmak biraz zor.

Boyutuna kıyasla oldukça pratik tasarlanmış olan X7'de standart olarak üç sıra koltuk var. İkinci sıra koltuk için yapacağınız seçime göre araç 6 veya 7 kişilik oluyor. Daha farklı iç tasarımlara sahip modellerin de yıl içinde gelmesi bekleniyor.

Aracın standart modelindeki bagaj hacmi 1375 litre. Arka sıranın katlanması halinde ise bu alan 2569 litreye yanaşıyor. Aracın iç tasarımında ise mavi ve gri renkler hakim. Ana konsol ise BMW'nin klasik çizgisinden uzaklaşmamış. Her üç sıranın da kendisine ait bir sunroofu var. Yüksek paketlerde bu sunrooflar çeşitli LED aydınlatmalara sahipler, hatta yıldızlı gökyüzünü de taklit edebiliyorlar. Sunroofların yanında araçta dört bölgeli iklim kontrolü teknolojisi de bulunuyor.

Aracın en ucuz modeli olan XDRive30i, 3.0 litrelik tek tutbolu inline-6 motora sahip. Diğer alternatif ise ikiz turbolu, 4.4 litrelik V8 motora sahip olan xDriver50i. Altı silindirli motorun ürettiği güç 335 beygirken bu rakam V8 motorda 456 beygir gücüne çıkıyor. Aracın sahip olduğu sekiz vitesli dört tekerli çekiş sistemi, bütün gücü arka tekerleklere verebiliyor. Aracın Dynamic Handling ve Off-Road adlı iki paketinde elektronik olarak kontrol edilen ve tek tekerleğe fazla yük binmesini engelleyen sistemler var.

Aracın tamamen bağımsız süspansiyon sistemi ise sürüş yüksekliğini ayarlamaya yarayan havalı yaylarla desteklenmiş. İstediğiniz sürüş için aracın yüksekliğini ayarlamanız mümkün. Bazı modellerde aracın önünde bulunan kamera yolu tanıyarak kendi yüksekliğini ayarlayabiliyor.

2019 BMW X7'nin bayilere ancak mart ayında geleceği biliniyor, ancak firma şimdiden ön sipariş alıyor. 74,895 dolardan başlayan xDrive 40i ve 93,595 dolardan satılan xDrive50i'nin ülkemizdeki fiyatları hakkında bir bilgi yok, ancak 1.1 milyon TL'nin üstünde olması bekleniyor.