Geçtiğimiz günlerde Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max uçağının düşmesiyle yaşanan ikinci kaza sonrası araştırmalar devam ederken dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Boeing'in de bu kazadan en az hasarla sıyrılmak için yaptığı çalışmalar hız kazandı.

Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazaların ardından birçok ülkede uçuş listesinden çıkarılan Boeing 737 Max'in yeniden kullanılması için dev havacılık şirketi Boeing çalışmalarını sürdürüyor. Uçak için geliştirilen yeni yazılımda önemli bir yol kat ettiklerini açıklayan Boeing CEO'su Denins Muilenburg, sertifikalandırma işlemine geçmeye neredeyse hazır olduklarını ifade etti.

Bugün açıklanan rakamlara göre ilk çeyrekte kârı %21 oranında düşen Boeing'in bu süreçte yaşadığı maddi kaybın yanı sıra yolcuların güven kaybı da gözle görülür oranda arttı. Kazaların ardından gelişen süreci en az hasarla atlatmak isteyen şirketin CEO'su Denins Muilenburg, Boeing 737 Max’in geri dönüşünün global düzenleyiciler ve müşteriler tarafından hızlandırılacağını düşündüğünü söyledi.

Şirketin 3 aylık verilerini açıkladığı toplantı sonrası "Geliştirme programlarımızı ve sertifikasyon sürecini daha iyi ve daha güvenli hâle getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanan Muilenburg, şirketin geleceği hakkında birçok analistin aksine olumlu düşüncelere sahip. Boeing 737 Max’in ne zaman geri döneceğini ve hedeflenen rakamlara ulaşılıp ulaşılamayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.