Boeing Starliner Kapsülünün Acil Durum Testi Nasıl İzlenir?

Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat taşımak için geliştirilen araç yarışında SpaceX ile rekabet eden sektör devi Boeing, 4 Kasım günü Starliner kapsülünün arıza durumunda uygulanması gereken kaçış prosedürünü test edecek. Test, canlı yayından da takip edilebilecek.

Ürettiği uçaklar kadar uzay araçlarıyla da dikkat çeken Boeing, bir süredir Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile ciddi bir yarış içerisinde. Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat ve kargo taşımak için iki şirketle aynı anda çalışan NASA, yakın zamanda bu araçları uzaya göndermeyi planlıyor ancak hem Crew Dragon kapsülünün hem Starliner kapsülünün hem de bu kapsülleri taşıyacak roketlerin testlerinin tamamlanması gerekiyor.

Testlerin tamamlanması için son dönemde büyük yol kat eden Boeing, 4 Kasım günü önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak. Havacılık sektörünün önemli şirketlerinden olan Boeing, mürettebat taşıyacak olan Starliner kapsülünün fırlatma esnasında bir arıza olması durumunda ekibi nasıl tahliye edeceğini gösterecek.

Acil durum senaryosu, eksiksiz olarak test edilecek:

4 Kasım günü Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleştirilmesi planlanan test hakkında NASA, aracın acil durum yaşanması durumunda astronotları güvenli şekilde tahliye edebilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Starliner üzerinde yapılacak testte araç, yerden yaklaşık 1 mil kadar havalanacak. Senaryo gereği mürettebatın yer aldığı kapsül, roketten ayrılacak ve paraşütlerle yere iniş yapacak.

NASA'nın kendi aracını geliştirmesi yerine özel şirketlerle çalışması, son dönemde uzay araştırmalarının maliyetlerini azaltma yolundaki önlemlerden sadece biri. Uzay ajansı, bilindiği üzere SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle de ilgileniyor. Kapsüllerin testlerinin bir an önce tamamlanması, NASA'nın da uzay araştırmalarını hızlandırmasını sağlayacak.

2020 yılının mayıs ayında SpaceX ile; aynı yılın aralık ayındaysa Boeing ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşım sağlamayı hedefleyen NASA, acil durum testini kendi kanalı olan NASA TV'den yayınlayacak. Hatırlatmak gerekirse test, 4 Kasım günü Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak ancak NASA, yayının bu saatten 10 dakika önce aktif olacağını belirtti. Siz de Starliner'ın bu testini izlemek istiyorsanız aşağıdaki pencereden yayını takip edebilirsiniz.

NASA TV'nin canlı yayını: