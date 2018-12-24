Huawei P30, Üç Arka Kamera ve 5x Optik Yakınlaştırma Sunacak

Evan Blass tarafından ortaya atılan iddiaya göre 2019 model Huawei P serisinin standart modeli olacak Huawei P30, üç arka kameraya ve 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bu yılın ilk yarısında piyasaya sürdüğü P20 ve P20 Pro modelleri ile akıllı telefon fotoğrafçılığını bambaşka boyutlara taşımış, DxOmark’ın akıllı telefon kamera performansı listesinde açık ara birinci sıraya yerleşmişti. Gelen haberlere göre şirket, gelecek yıl piyasaya süreceği P30 ve P30 Pro modelleri ile tahtın yine kendi akıllı telefonları arasında el değiştirmesini sağlayacak.

Şu ana kadar ortaya çıkan bazı sızıntılara göre Huawei P30 Pro, P20 Pro’ya göre kamera sayısında bir yükseltmeye giderek dört arka kamera ile karşımıza çıkacak. İsabetli sızıntıları ile bilinen Evan Blass’ın ortaya attığı iddiaya göre ise asıl geliştirme serinin standart modeli olacak P30’de gerçekleşecek. biri 40MP sensörlü olmak üzere üç arka kameraya sahip olacak olan Huawei P30, 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip olacak.

P20 Pro’nun üçlü kamerası ile akıllı telefon pazarında lider kamera performansı sunduğunu düşünürsek, P30’un üçlü kamera ile neler yapabileceğini tahmin etmek zor değil. Ayrıca 5x optik yakınlaştırma, P30’un kamera konusunda rakiplerine göre büyük bir artısı olacaktır. Ayrıca yine Evan Blass’a göre Huawei P30, selfie konusunda çığır açacak 24MP’lik bir ön kameraya sahip olacak.