Huawei P30 Pro'nun Arka Kamerası 10x Optik Zoom İle Gelecek

Huawei P30 Pro hakkında daha önce sızdırılan bilgilere göre ekran tasarımı hakkındaki bilgileri sizler ile paylaşmıştık. Paylaşılan yeni bir görsele göre Huawei P30 Pro'nun 4 arka kamerası 10x optik zoom ile gelecek.

2018'in sonuna gelirken bu yılın akıllı telefon sektöründe birçok yeniliğe ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Gelecek yılda da hız kesmeden yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürecek telefon üreticilerinin tasarımları büyük merak konusu. Huawei P30 ve P30 Pro'un bulunduğu P serisi de yeni yılda piyasaya sürülecek. Yeni paylaşılan ve P30 Pro'ya ait olduğu söylenen bir görselde, cihazın tasarımı ve bazı özellikleri hakkında birkaç ipucu bulunuyor.

Kamerasıyla büyük bir atılım yapan Huawei P20 Pro, dünyanın ilk üç kameralı akıllı telefonu olma özelliğine sahipti. Samsung Galaxy A9'un 4 kamerayla çıtayı yükseltmesi, Huawei'yi de etkilemiş durumda. Huawei'nin, Samsung'un 4 kamera atağına P30 serisi ile yanıt vereceği düşünülüyordu. Daha önce de paylaştığımız haberde P30'un 3 arka kamera ile geleceğini sizler ile paylaşmıştık. Böylece P30 Pro'nun 4 kamerayla geleceği neredeyse kesindi ve paylaşılan görsel de bunu doğruluyor. P30 Pro 4 arka kamera ile gelecek.

Ünlü Android forumu XDA-Developers'da paylaşılan bilgilere göre 4 arka kameranın yalnızca 3'ü fotoğraf çekmek için kullanılabilecek. 4. kamera ise 3 boyutlu yüz tarama özelliği için kullanılacak. Aynı zamanda P30'un 5x optik zoom ile gelmesine karşılık P30 Pro 10x optik zoom ile piyasaya sürülecek.

Paylaşılan görsele göre kameralar dikey olarak konumlandırılmış durumda. 1. kamera ile diğer 3 kamera arasına eklenen LED flaş, göze çarpan bir diğer ayrıntı. 3 boyutlu tarama ve modelleme için kullanılacak 4. kamera da diğer kameralardan farklı şekilde konumlandırılmış. Ayrıca geçmişte olduğu gibi 'Leica' ibaresi de kameraların hemen alt bölümünde yer alıyor.

Su damlası çentiği ile gelecek olan P30 Pro'nun Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, Kirin 980 işlemcisiyle Android Pie ile birlikte gelecek.