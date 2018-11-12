Bir türlü beklenen seviyeye gelemeyen sanal gerçeklik teknolojisine şimdi de büyük bir dev dahil oluyor: Valve.

Yıllardır büyük bir heyecanla beklenen yeni Half Life, bir türlü bekleneni veremeyen sanal gerçeklik teknolojisiyle birleşerek karşımıza çıkabilir. Dün sızdırılan bir fotoğraf, Valve'ın VR gözlüğü geliştirdiğine işaret ediyor.

2018'in Temmuz ayında çekildiği belirtilen fotoğrafta, kompleks bir yapı ve sol üstte belirgin bir biçimde Valve logosu görünüyor. Bu fotoğrafların sahte olma olasılığı da mevcut ancak o kadar detaylılar ki bu ihtimal bayağı uzak görünüyor.

Burada herkese ilginç gelen, Valve'ın zaten 'biz bu işlere girmeyeceğiz' dercesine, daha önceden HTC VR ile partnerlik anlaşması imzalaması oldu. Bunun üsütüne görselleri sızdıran kaynak, gözlüğe özel bir Half Life oyununun da beraberinde geleceğini söyleyince kafalar iyice karışıyor. Tüm bunlara rağmen Half Life'a dair yeni dedikodular dahi duymak bizleri heyecanlandırıyor.