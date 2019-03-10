Bombardımana Tutulan Captain Marvel'ın Puanı Yükselişe Geçti

Marvel Studios'un yeni ve Endgame'den önceki son filmi Captain Marvel, MCU'ya yeni bir soluk getirdi. Bazı trol ziyaretçiler tarafından düşük puan verilerek kötü gösterilmeye çalışılan Captain Marvel'ın puanları, en sonunda yükselmeye başladı.

Filmler çıktığında izleyicilerin yorum yapıp puanlayabilecekleri bir site olan Rotten Tomatoes, Captain Marvel yüzünden son birkaç gündür oldukça sık duyduğumuz bir hal almaya başladı. İnternet trollerinin haksız biçimde düşük puan verdiği Captain Marvel, tüm dünyada vizyona girdikten sonra izleyenler tarafından düzgünce eleştirilmeye başladı. Böylece puanı da tırmanışa geçti.

Şu an %55 olumlu inceleme seviyesinde seyreden Captain Marvel, sonunda hak ettiği değere yaklaşmaya başladı. Elbette bunun hâlâ oldukça düşük olduğunu ve film eleştirmenlerinin Captain Marvel'ı %79 oranında beğendiğini söyleyelim.

Bu durumun farkında olan Rotten Tomatoes, geçtiğimiz günlerde filme resmi gösterim tarihinden önce yorum ve puanlama yapma özelliğini kapatmış; böylece daha doğru bir sonuç elde edilmesini sağlamıştı.

Önceden yayınlanan 21 filmin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ve bizi MCU'nun en büyük olayı (ve gövde gösterisi) olan Endgame'e bağlayan bir film olan Captain Marvel, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. İlk tahminlere göre tüm dünyada şu ana kadar 455 milyon dolar hasılat elde eden filmin incelemesine yukarıdan ulaşabilirsiniz.