Boş Kola Şişesi ile Ses Kalitesini Artıran Hoparlör: Sodapop

Mobil cihazların yaygınlaşması ile birlikte çeşitliliği ve kullanım oranı günden güne artan bluetooth hoparlörlere, bir yenisi daha eklendi.

Kickstarter üzerinden fon toplayan bu yeni ürünün ismi: Sodapop. İlk bakışta sıradan-basit bir hoparlör gibi görünen Sodapop, aslında oldukça ilginç bir özelliğe sahip.

Boş kola şişesiyle bas kalitesini artıran hoparlör

Sodapop'u benzer ürünler gibi kullanmak da mümkün elbette. Fakat yan tarafında yer alan kapağı açıp oraya boş bir plastik kola şişesi yerleştirdiğinizde, işin rengi bir hayli değişiyor.

Üretici firmanın iddiası; ses kalitesinin yükseldiği, hoparlörün ses çıkışına +10 dB daha eklendiği ve basların çok daha iyi bir hale geldiği yönünde. Kaldı ki, bunun bilimsel bir temeli de var.

Nasıl çalıştığı sorusuna verilen yanıt, yeterince tatmin edici. Zira ürünün içerisinde tıpkı öbür hoparlörlerde olduğu gibi esnek bir diyafram bulunuyor. Zaten sesin kalitesini, şiddetini ve basları belirleyen şey de bu parçanın kalitesi ve boyutu.

Hoparlörün ortasındaki kapak, direkt olarak diyafram bölümü ile bağlantılı. Ve boş kola şişesi o alana takıldığında, plastik ve esnek olan kola şişesi ikinci bir diyafram vazifesi üstleniyor. Bu sayede de, ses seviyesi ve şiddeti artıyor.

Üretici, profesyonel bir ses laboratuvarında gerçekleştirdiği testin neticelerini de paylaşıyor ve söz konusu teste göre taşınabilir kablosuz hoparlörler arasında en iyi bas kalitesini veren cihazın Sodapop olduğunu öne sürüyor. Gerekçesi ise, Sodapop'un diğer hoparlörlere oranla daha fazla hava boşluğuna sahip olması.