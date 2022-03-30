Bruce Willis’in ailesi, ABD’li ünlü oyuncunun afazi hastalığı nedeniyle kariyerini sonlandırdığı açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Holywood’un başarılı ismi Bruce Willis hakkında “umarız gerçek değildir” dedirten bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentiye göre Willis, demans hastasıydı ve kariyeri boyunca bu kadar çok filmde rol almasının sebebi ailesine para bırakabilmek için her film teklifini kabul etmesiydi.

Bugün Bruce Willis’in kızı Rumer Willis, Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderi ile ünlü oyuncunun sevenlerine acı gerçeği açıkladı. Rumer, Bruce’un oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Bruce Willis afazi hastasıymış

Ünlü oyuncunun kızı, paylaştığı gönderide Bruce Willis’in demans değil, afazi hastası olduğunu açıkladı. Kişinin bilişsel ve konuşma yetilerini etkileyen bu hastalık yüzünden Willis’in oyunculuk kariyerini sonlandırması gerektiğini söyledi. Ailesinin zor zamanlardan geçtiğini ve hayranların desteklerini Bruce’a moral verdiğini söyleyen Rumer, bu hastalığı ailecek atlatacaklarını ve hayranlarının Bruce’a verdiği değeri bildikleri için haber vermek istediklerini de belirtti.

Peki afazi hastalığı nedir?

Afazi, genellikle beyin kanaması, damar hastalıkları ve beyin tümörleri nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Beynin sol tarafının işlevini yitirmesi ile sonuçlanan bu hastalık nedeniyle bireyler konuşmak ve hatta yürümek gibi basit eylemleri bile gerçekleştirmekte güçlük yaşar.

5. Element, Zor Ölüm serisi, 12 Maymun ve daha birçok filmle hemen hemen her yaştan insanların sevdiği ve saydığı Bruce Willis’e biz de Webtekno ailesi olarak acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz kendisi en kısa sürede bu hastalığı atlatarak sağlığına kavuşur.