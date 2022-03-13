66 Yaşındaki aksiyon filmlerinin efsaneleşmiş ismi Bruce Wills hakkında çıkan söylentiler, sevenlerini üzdü. İddialara göre Wills hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemiyor.

Aksiyon filmlerinin efsaneleşmiş ismi Bruce Wills, 29 Nisan'da yeni filmi Fortress: Sniper's Eye'ın çıkmasına hazırlanırken, hakkında çıkan bir söylentiyle sevenlerini üzdü. 66 Yaşındaki Wills'in Demans hastalığı nedeniyle hafıza kaybı sorunlarıyla boğuştuğu ve bu yüzden de yer aldığı işlerin öncekilere göre daha çok eleştiriye maruz kaldığı düşünülüyor.

Hafıza kaybı sorunuyla boğuştuğu söylenen 66 yaşındaki Wills, iddialara göre bu yüzden para kazanma güdüsüyle önüne gelen her işi kabul ediyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili yeni çıkarımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise bu konunın ilk olarak Bruce Wills'le sayısız filme imza atan yönetmen bir arkadaşı tarafından çıkartıldığı ileri sürdü.

Bruce Wills'in replikleri ezberleyemediği için kulaklık ile sufle verildiği iddia edildi

Popüler bir YouTube kanalı olan RedLetterMedia'nın Bruce Wills'in hakkında çıkan bu söylentilerin ardından paylaştığı videodan sonra Wills'in yaşadığı erken hafıza kaybı sorunuyla ilgili paylaşımlar gündeme oturdu. Bir Twitter kullanıcısı da, Wills'in Demans hastalığına yakalandığını ve halen bilinci açıkken olabildiğince para kazanmaya çalıştığını iddia etti. Kullanıcı aynı zamanda Wills'in replik ezberlemekte güclük çektiği için kulaklık ile sufle aldığını da paylaşımına ekledi.

Pek çok insanın bu söylentinin doğru olamayacağını söylemesinin ardından Twitter kullanıcısı, bunun söylentiden öte olduğunu ve Wills'in bu hastalığının yönetmen bir arkadaşı tarafından açıklandığı ileri sürdü. Kullanıcının bu iddiasını destekler nitelikte bir paylaşımda gazeteci Dan Przygoda'dan geldi "Wills'in replikleri ezberlemekte zorlandığı için kulaklık kullandığını birlikte aynı filmde rol almış pek çok arkadaşımdan duydum" sözlerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu İddialara Bruce Wills'ten henüz bir açıklama gelmedi. Wills'in son dönemlerde yaptığı işlerin, eskilerine kıyasla çok daha fazla eleştrili aldığı ve beğenilmemesi de bu hastalık sebebiyle olabilir. Diliyoruz ki söylentiler gerçek değildir ve Bruce Wills tüm eleştirileri haksız çıkartarak çok daha iyi işler başarabileceğini hepimize gösterir.