BT'den Çekmediği Taktirde Para İade Garantili Wi-Fi Disc

BT, evinizdeki kablosuz bağlantı sorununa çözüm olmadığı taktirde paranızı geri iade eden yeni Wi-Fi diskini duyurdu.

BT, evinin farklı noktalarında kablosuz bağlantı sinyali sorunu yaşayanlar için yeni ürününü duyurdu. BT Whole Home Wi-Fi adındaki ürün, standart olarak 2 farklı akıllı disk ile geliyor. Hem internet bağlantınızı hızlandıracağı hem de sinyal gücünü gözle görünür oranda artıracağı iddiasıyla gelen ürün, ihtiyaçlarınızı karşılamazsa para iadesinin de garantisini veriyor.

Özellikle araya duvarların girdiği ve kör nokta diye tabir edilen bölgelerin bulunduğu evlerde ciddi bir performans artışı sağladığı belirtilen ürün, 94 sterlin (KDV'siz 631 TL) etiket fiyatıyla satılıyor. Tam bir kablosuz bağlantı çözümü olan ürünün, BT'nin Smart Hub 2 Router'ı ile çok daha büyük bir performans artışı gösterdiği söyleniyor.

Henüz Avrupa piyasasına açılmamış olan BT'nin Wi-Fi çözümü, aylık bir abonelik sistemi de içeriyor. 60 sterlin karşılığında satılan bu planla daha geniş veya girift yapılar için 2 yerine 3 veya 4 diskli sistemler kurulabiliyor. Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.