Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4 cep telefonu ile 1 router modeli için toplatma kararı aldı. Söz konusu cihazlara sahip olan vatandaşların, bu cihazları aldıkları yer ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 4 cep telefonu ile 1 kablosuz router (BTK sitesinde kablosuz hoparlör olarak belirtilmiş) için toplatma kararı alındığı belirtildi. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

GÜBİS'te yer alan bilgilere söz toplatılmasına karar verilen cihazlar, bazı yönetmeliklere uygun olmadıkları gerekçesi ile piyasadan toplatılacaklar. Şimdi paylaşacağımız cihazlara sahip bir tüketiciyseniz satın aldığınız yer ile görüşmenizde fayda var.

İşte BTK'nın toplatılmasına karar verdiği telefonlar:

Reeder S19 Max Pro S Zoom

Dıjitsu DCT 90

Hiking X11

Hiking X9

Bu akıllı telefonlara ek olarak, Mercusys Ac1200 isimli kablosuz router için de toplatma kararı verildi.

Bu telefonlar ile kablosuz hoparlör neden toplatılıyor?

BTK'nın paylaştığı bilgilere göre yukarıda bahsettiğimiz cihazlar, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin 5. maddesinde açıkça belirtilen temel yeterliliklere sahip değillerdi. İşte bundan kaynaklı olarak da toplatılmalarına karar verildi.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesi ne diyor?