Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 4 cep telefonu ile 1 kablosuz router (BTK sitesinde kablosuz hoparlör olarak belirtilmiş) için toplatma kararı alındığı belirtildi. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.
GÜBİS'te yer alan bilgilere söz toplatılmasına karar verilen cihazlar, bazı yönetmeliklere uygun olmadıkları gerekçesi ile piyasadan toplatılacaklar. Şimdi paylaşacağımız cihazlara sahip bir tüketiciyseniz satın aldığınız yer ile görüşmenizde fayda var.
İşte BTK'nın toplatılmasına karar verdiği telefonlar:
- Reeder S19 Max Pro S Zoom
- Dıjitsu DCT 90
- Hiking X11
- Hiking X9
Bu akıllı telefonlara ek olarak, Mercusys Ac1200 isimli kablosuz router için de toplatma kararı verildi.
Bu telefonlar ile kablosuz hoparlör neden toplatılıyor?
BTK'nın paylaştığı bilgilere göre yukarıda bahsettiğimiz cihazlar, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin 5. maddesinde açıkça belirtilen temel yeterliliklere sahip değillerdi. İşte bundan kaynaklı olarak da toplatılmalarına karar verildi.
Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesi ne diyor?
a) Herhangi bir gerilim sınırı olmaksızın Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)’in 5 inci maddesinde belirtilen emniyet gereklerini sağlayarak, insanların ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetin korunması,
b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)’nde belirlenen şekilde ve yeterli seviyede elektromanyetik uyumluluk,
şartlarını sağlayacak şekilde imal edilir.
(2) Telsiz ekipmanları, zararlı elektromanyetik girişimleri önlemek için radyo spektrumunu verimli kullanacak ve bu spektrumun etkin kullanımını destekleyecek nitelikte imal edilir.
(3) Belirli kategorilerdeki veya sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri karşılayacak şekilde imal edilir:
a) Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır.
b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır.
c) Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir.
ç) Haberleşme şebekesine veya şebekenin çalışmasına zarar vermez ve şebeke kaynaklarının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir seviyede bozulmasına sebep olmaz.
d) Kullanıcıların ve abonelerin kişisel bilgileri ile gizliliğinin korunmasını sağlamak için tedbirler içerir.
e) Sahtekârlığa karşı korunma sağlanması için belirli özellikleri destekler.
f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekler.
g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için belirli özellikleri destekler.
ğ) Telsiz ekipmanları, sadece kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların yüklenmesini sağlayan özellikleri destekler.
(4) Kurum, üçüncü fıkrada belirtilen temel gereklerin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki ekipmanlara uygulanması amacıyla alınan Komisyon kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.