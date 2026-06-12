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WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Çoklu Hesap Özelliği Geldi! Nasıl Kullanıldığını Anlattık

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WhatsApp, çoklu hesap özelliğini iPhone’lar için kullanıma sunmaya başladı. Nasıl kullanıldığını adım adım anlattık.

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Çoklu Hesap Özelliği Geldi! Nasıl Kullanıldığını Anlattık
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. İlk olarak geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan ve o zamandan beri test edilen çoklu hesap desteği de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu özellikle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Çoklu hesap desteği iOS genelinde dünya çapında resmen yayımlanmaya başladı. iPhone’unuzdaki WhatsApp uygulaması üzerinden yeni özelliğe erişim sağlayabiliyorsunuz. Artık tek hesap değil, birden fazla hesabı WhatsApp uygulamasından kullanma imkânınız olacak.

İçerikten Görseller

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Çoklu Hesap Özelliği Geldi! Nasıl Kullanıldığını Anlattık
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WhatsApp’ın çoklu hesap özelliği nasıl kullanılır?

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  • Adım #1: WhatsApp uygulamasını açın.
  • Adım #2: Sağ alt kısımdaki “Siz” bölümüne girin.
  • Adım #3: “Hesap” kısmına dokunun.
  • Adım #4: “Hesap Ekle” bölümüne basarak farklı hesaplar ekleyin.

Bildiğiniz üzere şimdiye kadar WhatsApp’ta sadece sizin telefon numaranıza kayıtlı olan hesabı kullanabiliyordunuz. Bu da birden fazla numarası olan kişiler gibi kullanıcılar için pek iyi değildi. İşte yeni özellik bunu çözüyor. Artık birden fazla hesaba WhatsApp’tan erişim sağlayabileceksiniz. Telefon numarası veya QR kod yoluyla diğer hesaplar eklenebilecek.

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