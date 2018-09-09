"Bu Gerçek Mi?" Dedirtecek 15 Tuhaf Fotoğraf

İnsanı olasılıklar denizinde boğan, uzay boşluğuna sürükleyen 15 fotoğrafı sizler için derledik.

Yaşadığımız coğrafya nedeniyle sürekli garip durumlarla karşılaştığınızı mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz.. Dünyanın her yerinde her zaman pratik zekalar, el değmemiş beyinler ve sarhoş bünyeler var ve onların sayesinde şaşkınlık veren karelere gülebiliyoruz. İşte sizler için derlediğimiz 15 mantık dışı fotoğraf.

1. Ülkemizde mühendislik harikalarını görmeye alışkınız. Bu fotoğraf bizim için hiçbir şey değil.​​​

2. Soğan fiyatlarının tavan yaptığı dönemde gayet makul ama yine de hiçbir şey yakalayamayacağız.

3. O kablonun akıbeti merak uyandırıcı.

4. Annem "Bu su hala ısınmamış!"

5. Ekstra sos aldığımızda üzülmeyeceğimiz tek boy.

6. Pennywise'ı yemiş

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7. Abi öğrenciyim, açım.

8. Memurlara özel kumar makinesi.

9. "Aşkım ben köpeği bozmuş muyum?"

10. Thor?​

11. Aşırı güvenlik önlemleri.

12. Nasıl koydunuz onu öyle?

13. Güzel bir park yeri bulduğunuzu düşünürken...

14. "Kanka sığar ya!"

15. Çalışıyordur herhalde.