Uçaktaki Balıkların Konfeti Gibi Göle Atıldıkları Video

ABD’nin Utah eyaletinde, göllerdeki balık popülasyonunu dengelemek için ilginç bir yola başvuruluyor. Eyaletin yaban hayatından sorumlu bölümü yapılan operasyonların ilginç görüntüsünü Twitter’dan paylaşınca, görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Rakımı yüksek olan suların biyolojik dengesi, tıpkı gezegenimizin farklı bölgelerinde olduğu gibi değişmeye başladı. Bu değişimin etkisini bir süreliğine ortadan kaldırmak isteyen bazı kuruluşlar, gerekli çalışmaları yürütüyorlar. ABD’deki Utah Vahşi Yaşam Ajansı da bu kuruluşlardan birisi.

Ajans, henüz 2.5 ila 7.5 santimetre boyunda olan yavru alabalıkları bir uçağa yükledi. Ardından yola çıkıp bu balıkları alabalık popülasyonuna ihtiyaç duyan göllere bıraktı. Aslında bu yöntem 1950’lerden bu yana uygulanıyor. Tabii ki eskiden amaç daha çok balık yakalamak için doğal ortamları kullanmaktı, günümüzde de dengesi bozulan popülasyonu düzenlemek.

Tekniğin uygulanış biçimi oldukça tuhaf, çünkü havada uçan yüzlerce alabalık görüyoruz:

Uzmanlar, göllere bu şekilde bırakılan balıkların %95’inin hayatta kaldıklarını söylüyorlar. Resmi kurumların tercih ettikleri dağ göllerini stoklama metodu, sadece ABD’de değil dünyanın farklı bölgelerindeki büyük göllerde de uygulanıyor.

Eskiden insanların balıkları doğal ortamda yetiştirmek amacıyla atlar ve süt kutuları kullanarak farklı göllere taşıdıkları biliniyordu.