Bu hafta yayınlanan ve hepsi birbirinden ilgi çekici 6 yeni film fragmanını sizler için listeledik.

Fragmanlar, film ve dizileri izlemeden önce kısa bir bakış atıp yapım hakkında karar vermemize yardımcı oluyor ve bu yüzden de aslında oldukça önemli. Biz de her hafta yayınlanan en yeni fragmanları sizlerle paylaşarak, vizyon tarihi yaklaşan yapımlardan haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bu hafta ise listemizde 6 yeni yapım var.

Chilling Adventures of Sabrina

Herkesin hatırlayacağı cadı Sabrina'nın hikayesinin çok daha karanlık ve gizemli bir şekilde anlatıldığı Chilling Adventures of Sabrina, Netflix'te yayınlanacak.

She-Ra and The Princesses of Power

Netflix ve DreamWorks'ün birlikte yeniden yarattığı She-Ra, özellikle çizimleri ile dikkat çeken başarılı bir seri ve Kasım ayında Netflix'te yayınlacak.

The Ballad of Buster Scruggs

The Big Lebowski, No Country for Old Men gibi eserleriyle tanınan Coen kardeşlerin yeni filmi The Ballad of Buster Scruggs, Kasım ayında Netflix üzerinden yayınlanacak.

Marvel Rising: Secret Warriors

Marvel'in yeni animasyon serisi Marvel Rising: Secret Warriors, 80'lerin çizimleriyle Disney Channel ve Disney XD'de yayınlanacak.

The Beach Bum

Moondog isimli asi bir adamın enteresan karakterlerle bir araya geldiği hikayesini konu edinen yapım, Mart 2019'da vizyona girecek.

Captive State

Amerika'da yaşanan bir uzaylı istilasını konu edinen yapım, hem oyuncu kadrosuyla hem de konuyu ele alış biçmiyle oldukça ilgi çekici görünüyor. Yapım Mart 2019'da vizyona girecek.