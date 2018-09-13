Bu Hafta Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Film

Torrent üzerinden illegal olarak indirilen filmlerle ne kadar mücadele edilse de indirme oranlarında herhangi bir azalma olmuyor ve özellikle vizyondaki filmler ile vizyondan yeni kalkmış filmer, kullanıcılar tarafından binlerce kez indiriliyor.

Torrent siteleri üzerinden film indirmek aslında hukuki anlamda büyük bir suç ve dünyanın pek çok bölgesinde yaptırımları mevcut. Ancak internet kullanıcıları bu duruma rağmen ilgili siteleri yoğun olarak kullanmaya devam ediyor. En sık indirilen içerikler ise tahmin edeceğiniz üzere filmler. Genelde vizyondan yeni kalkan filmler daha sık indirilse de bazen kullanıcılar filmin vizyondan kalkmasını dahi beklemiyor.

Bu hafta da en çok indirilen 10 yapım arasında vizyondan kalkmamış filmler mevcut. Aynı zamanda haftalardır listeden çıkmayan, 'artık izlemeyen kaldı mı' dedirten filmler de var. Listede yer alan tüm filmler hakkında detaylı bilgi için film başlıklarına tıklayarak yapımın IMDb sayfasına ulaşabilirsiniz.

Söylemekte fayda var; filmlerden kimileri ülkemizde hala vizyonda. Küçük bir ekranda, kalitesiz bir görüntüye bakmaktansa; sinemaya gitmenizi ve filmleri hak ettikleri şekilde izlemenizi tavsiye ederiz.