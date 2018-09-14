Türkçe Dublajı Orijinalinden Çok Daha İyi Olan 10 Film

Filmleri dublajlı ya da orijinal dilinde izleme tartışması, sinemaseverlerin uzun yıllardır içinden çıkamadıkları bir tartışma. Her şeye rağmen sergilenmesi son derece zor olan ses aktörlüğünün, çok iyi yapıldığı için adından hala söz ettiren işler de var. Hatta bu işler, filmlerin orijinal dillerinden çok daha kaliteli olabiliyorlar.

Türkçe dublajlı filmler, belki de seslendirme konusunda dünyanın en iyi örneklerine sahip olabiliyorlar. Özellikle gişesi yüksek filmlerin sinema versiyonlarında yapılan profesyonel seslendirme işleri, seyir zevkini oldukça yukarıya çekiyor. Örneğin Yüzüklerin Efendisi serisindeki Smeagol karakterinin Türkçe versiyonunu hatırlayın; en az orijinali kadar iyi bir seslendirmeydi.

Seslendirme aktörleri sadece seslendirecekleri karakterleri değil, onlara hayat veren aktörleri de yakından tanımak için saatler boyunca çalışmak zorundalar. Bu nedenle Türkçe bir film izlerken seslendirme hoşunuza gidiyorsa, Türk seslendirme sanatçılarının emeklerini görmezden gelmeyin. Şimdi size Türkçe olarak seslendirilen şaheser yapımların küçük bir seçkisini sunacağız. Hazırsanız başlayalım:

10. Rocky serisi:

Rocky'ye hayat veren Sylvester Stallone, Türkiye'de Sezai Aydın'ın sesiyle tanınıyor. Serinin en eski filmleri bile artık Türkçe dublaj konusunda baş köşede bulunuyorlar.

9. Karayip Korsanları serisi (Pirates of the Caribbean):

Jack Sparrow ve diğer aktörlerin sesleri her ne kadar sinematik olsa da, bu serinin Türkiye'de unutulmazlar arasına girmesini sağlayan Türkçe dublajdaki profesyonelliktir.

8. Dövüş Kulübü (Fight Club):

Yine Türkçe dublajıyla unutulmazlar arasına giren bir film. Hala izlemeyenler için daha fazla sürpriz bozmayalım.

7. Deadpool serisi:

Haruncan Pınar, Deadpool karakteriyle özdeşleşen bir Türkçe dublaj işi çıkarttı. Öyle ki Ryan Reynolds'ın asıl ses performasını serinin çoğu Türk hayranı bilmiyor.

6. Oyuncak Hikayesi serisi (Toy Story):

Haluk Bilginer ve onunla özdeşleşmiş seslendirme karakterlerinden birisi Buzz'dır. Serisinin diğer tüm filmlerinde harika bir iş çıkartılmıştı. Animasyonda Türkçe seslendirme dediğimiz zaman Buz Devri, Shrek, Madagascar serileriyle, Erol Günaydın'ın yer aldığı Yukarı Bak filmini unutmamak gerek.

Hatta Buz Devri serisinin Türkçe Dublajını şöyle hatırlayalım:

Seride Yekta Kopan Sid'e, Haluk Bilginer Diego'ya, Ali Poyrazoğlu ise Manny'ye hayat vermişti.

5. Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption):

Morgan Freeman, bu sesle ülkemizde tanınır oldu. Film zamanının çok ötesinde bir seslendirme başarısına sahipti. Yine de Sezai Aydın gibi bir ustanın dışında Nur Subaşı'nın performansı da unutulmazdı.

4. Matrix serisi:

3. Geleceğe Dönüş serisi (Back to the Future):

2. Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra

Türkçe seslendirmeyle karakterlerin baştan yaratıldığı ender filmlerden. Temelius karakterine Karadeniz şivesi kazandırma fikrini sunan arkadaşı buradan selamlıyoruz.

1. Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings):