Bu hafta da size beklediğiniz Spider-Man: Evden Uzakta fragmanını sunamıyoruz fakat heyecan verici 7 yeni fragman ile karşınızdayız. 2019'un ilk fragmanlarına gelin birlikte göz atalım.

Bu hafta yayınlanan fragmanları derlediğimiz listemize hoş geldiniz. 2019'da vizyona girecek filmler, şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Fragmanı beklenen birçok yeni film sırada beklese de bu hafta yalnızca 7 tanesini sizler ile paylaşacağız. İşte ilginizi çekebilecek ve bu hafta yayınlanmış 7 yeni fragman:

1. Arctic

Kuzey kutbunda geçen hikaye, uçakları düştükten sonra başka bir yolcunun hayatını kurtarmaya çalışan bir adamın başından geçenleri anlatıyor. Hikaye ilginç olsa da bir yerlerden tanıdık geliyor olabilir. The Mountain Between Us isimli filmde de benzer bir hikaye anlatılıyordu. 1 Şubat'ta vizyona girecek filmde Mads Mikkelsen başrolde.

2. Kaptan Marvel

Geçtiğimiz hafta Captain Marvel'ın bir televizyon reklamı yayınlanmıştı ve biz de sizlerle bu reklamı paylaşmıştık. Geçtiğimiz haftaki reklam, 30 saniye uzunluğundaydı ve film hakkında yeni bir görüntü içermiyordu. İkinci bir fragman beklenirken, bu reklamlara bu hafta bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan kısa videoda, filmin ilk gösterim tarihi olarak 8 Mart 2019 gösteriliyor.

3. Close

Noomi Rapace'ın başrol oynadığı Close, bir Netflix yapımı olarak gösterime girecek. Close, genç bir kızı korumaya çalışan bir korumanın başından geçenlerin anlatıldığı bir aksiyon filmi. Close, kısa bir zaman sonra 18 Ocak'ta seyirci ile buluşacak.

4. Soğuk Savaş

Soğuk Savaş, Polonya'da çekilen ve 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bir aşk hikayesini anlatıyor. Filmin yapımcılığını Amazon Stüdyoları üstleniyor. Bazı festivallerde gösterime giren film, 2019 yılında açıklanmayan bir tarihte Amazon tarafından satışa sunulacak.

5. Ölüm Günün Kutlu Olsun 2U

2017'de vizyona giren Ölüm Günün Kutlu Olsun filminin devam niteliğindeki 2. filminde kahramanımız Tree Gelbman, tekrar tekrar ölmenin, yaşanacak tehlikelerden çok daha kolay olduğunu keşfediyor. İlginç hikayesiyle karşımıza çıkan Ölüm Günün Kutlu Olsun 2U, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek.

6. The Prodigy

Rahatsız edici davranışlar sergileyen inanılmaz derecede zeki bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı korku türündeki film, 8 Şubat'ta vizyona girecek. Eğer siz de korku filmlerini sevenlerdenseniz, kesinlikle bu filmi izlemelisiniz.

7. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2

2016'da ilk filmle başlayan hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Yeni evcil hayvanların da eklenmesiyle daha eğlenceli bir hal alan film, 2019'un yaz mevsiminde vizyona girecek.

Bu hafta yayınlanan fragmanları listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanları henüz izlemediyseniz, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Film şirketleri tarafından yeni fragmanlar yayınlandıkça biz de sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşmaya devam edeceğiz. Sizin 2019'da merakla beklediğiniz film hangisi? Paylaştığımız fragmanlardan en beğendiğiniz film hangisi oldu? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz.