Bu Haftanın En İyi 5 Ücretsiz Android Uygulaması

Her vakit olduğu gibi, bu hafta da sizler için bu haftanın en ilgi çekici 5 Android uygulamasını listeledik.

Önceki içeriklerimiz gibi bu hafta da sizler için Google Play Store deryasından çekip çıkarttığımız, haftanın en iyi uygulamaları derledik. Uygulamaların hepsi bedava, hazırsanız başlayalım:

Three.do

Three.do, yapımcısı Paul Danyliuk olan bir görev ve not alma uygulaması. Üç dokunuşla kolayca hatırlatma kurabiliyorsunuz; bu da klavyede yazmaktan daha kolay. Uygulamanın asıl geliştirilme amacı, yakın zamanlı görevleri birkaç kısayolla kolayca ekleyebilmek ve okuyabilmek. Fakat isterseniz, klasik yollarla da hatırlatıcı ayarlayabiliyorsunuz.

crabhands

En sevdiğiniz grupların ve onların turneye çıktığı tarihlerin kaydını tutmak zor olabilir. Fakat bu uygulama sayesinde bu artık bir problem değil. Uygulama sadece sevdiğiniz grupların "takvimini" tutmak için değil aynı zamanda hangi turnede nerede olduklarını göstermeye de yarıyor. Uygulamayı Spotify hesabınıza da bağlayabiliyorsunuz.

BestCrypt Explorer

Bu uygulama, dosyalarınızı şifrelenmiş bir ortamda saklamanıza izin veriyor. Tek yapmanız gereken uygulamayla dosyaları şifrelemek; uygulamayı kapattığınızda ise dosyalara erişemiyorsunuz. Elbette uygulamayı tekrar açtığınızda her şey eski haline dönüyor.

AirForShare

AirForShare, WiFi ağınızdaki herhangi bir cihazla dosyalar paylaşmanızı sağlıyor. Örneğin çocuklarınıza bir web adresi göndermek istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bağlantıyı AirForShare.com'a yapıştırmak ve çocuklarınızın WiFi ağına bağlıyken uygulamayı açmasını sağlamak. Paylaştığınız her şey yarım saat süreyle uygulamada olacaktır.

hyperion launcher

Google Play Store'da bulabileceğiniz en özelleştirilebilir launcher'lardan biri olan hyperion, Android telefonunuzu istediğiniz biçimde değiştirmenize olanak sağlıyor. Bazı özellikler ücretli versiyonda olsa da sunduğu imkanlar düşünüldüğünde, parasına değer gibi görünüyor.