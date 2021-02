Bu Yıl Yeni Bir Call of Duty Oyununun Geleceği Doğrulandı

Oyun stüdyosu Activision, bu yılın sonlarına doğru yeni bir Call of Duty oyununun piyasaya sürüleceğini doğrulayan bir açıklama yaptı. Şirket, 2021 yılında seriye yeni bir oyununun ekleneceğini doğrulasa da oyuna dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Geçtiğimiz günlerde 2020'nin son çeyreğinin değerlendirildiği bir yatırımcı toplantısı gerçekleştiren oyun stüdyosu Activision, toplantıda yıllık planlarından da bahsetti. Şirketin CFO'su Dennis Durkin'in yaptığı açıklamayla bu yıl sona ermeden önce yeni bir Call of Duty oyununun piyasaya sürüleceği de doğrulanmış oldu.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ücretsiz hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un başarısının ardından seride yeni bir oyuna ihtiyaç olup olmadığı sorgulanmaya başlanmıştı. Ancak uzun süredir her sene aksatmadan yeni bir oyunla hayranların karşısına çıkan Activision'ın 2021 yılında da bu geleneği bozmaya niyeti yok gibi görünüyor.

Yeni Call of Duty oyunu hakkında detay paylaşılmadı:

Activision, toplantı sırasında yeni Call of Duty oyununun bu yılın sonlarına doğru geleceğini doğrulasa da oyuna dair herhangi bir detay paylaşmadı. Bu nedenle önümüzdeki aylarda gelecek yeni oyunun isminin, geliştiricisinin veya konusunun ne olacağı henüz bilinmiyor.

Activision'ın her yıl yeni bir Call of Duty oyunu yayınlama stratejisi, şirkete büyük kazançlar sağlıyor. Öyle ki şirket, 2020 yılında Call of Duty'den elde edilen gelirlerin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katına çıktığını söyledi. Bununla birlikte her ay 100 milyondan fazla kişinin Call of Duty oynadığı da biliniyor. Bu durum göz önüne alınacak olursa Activision'ın seriye bir yıl izin vermesinin pek de mantıklı olmadığı söylenebilir.

Konumuza dönecek olursak yeni oyunla ilgili henüz hiçbir detay bilinmiyor fakat Call of Duty oyunları genelde bahar-yaz aylarında duyuruluyor. Bu da önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni oyuna dair daha fazla bilgi paylaşılabileceği anlamına geliyor. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak bizleri için takipte kalın.