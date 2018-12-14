Hareketli nesneleri çekerken fotoğraflarınız çok mu bulanık çıkıyor? O halde bu haber tam sizlik...

Anılarınızı ölümsüzleştirmek... Güzel anılarımızı ileriki dönemlerde tekrardan hatırlamak adına birçok fotoğraf çekeriz ancak her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da henüz hareketli nesnelerin fotoğraflarını güzel bir şekilde çekemiyoruz. Google'ın araştırmacıları da, bu duruma çözüm niteliğinde yeni bir teknik geliştirdi. Artık bulanık fotoğraflarınızı daha güzel ve kaliteli bir şekilde netleştirebileceksiniz.

Herhangi bir fotoğraf çekme esnasında kameranın ya da fotoğrafı çekilen nesnenin hareket etmesi sonuucu fotoğrafların bulanık bir görüntü alması son derece olağan. Bazı durumlarda bu bulanıklığı hız efekti olarak dahi kullanıyor olsak da, çoğu durumda can sıkıcı olabiliyor. Bu durumdan muzdarip olan insan sayısı oldukça fazla olacak ki, Google'dan iki araştırmacı bu konuda için özel araştırma dahi başlatmış.

Tim Brooks ve Jonathan Barron isminde iki araştırmacının yönettiği çalışmada, makine öğrenimi algoritmaları kullanılırken, bunlara kendi aralarında de-blurring (anti bulanıklık) algoritması ismini de vermişler. Şimdiye kadar yapılan denemelerde kısmen başarılı olan çalışmada, fotoğraflar önceki halinden çok daha güzel ve net bir şekilde sentezlenilmiş.

Ayrıca çalışma hala geliştirilme aşamasındayken yavaş çekim videolar üzerinde de eş zamanlı denemeler yapılıyor. Eğer sonuçlar istendiği gibi olursa sıra klasik videolardaki bulanık sahnelere gelecek.

Her ne kadar profesyonel fotoğrafçılar ve sinemacılar ekran bulanıklaştırmayı efekt olarak kullansa da, bu durum genelde bir hata sonucu ortaya çıkıyor, bu sebeple özel ekipman almaktansa, herkesin daha kolay ulaşabileceği bir teknik geliştirmek çok daha faydalı olacaktır.