Ekim 2026 BMW Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuzu 4 Milyon TL’yi Aştı!

BMW’nin Ekim 2026 fiyat listesi güncellendi. Markanın güncel fiyat tablosunda 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 7 Serisi, X1, X2, X3, X5, X6, X7, M modelleri ile tamamen elektrikli i4, i5, i7, iX1, iX2, iX3 ve iX modelleri yer alıyor.

BMW’nin Ekim 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 7 Serisi, X1, X2, X3, X5, X6, X7, M modelleri ile tamamen elektrikli i4, i5, i7, iX1, iX2, iX3 ve iX bulunuyor.

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BMW, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. İşte Ekim ayı BMW sıfır araç fiyatları...

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BMW fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 4.037.800 TL - BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.329.700 TL - BMW 2 Serisi Active Tourer 4.514.200 TL - BMW iX1 4.261.800 TL - BMW X1 4.850.800 TL - BMW iX2 4.699.900 TL - BMW X2 5.797.800 TL - BMW 3 Serisi Sedan 5.821.300 TL - BMW i4 5.630.700 TL - BMW 4 Serisi Gran Coupé 6.786.900 TL - BMW 4 Serisi Coupé 7.193.800 TL - Yeni BMW iX3 6.819.500 TL - BMW X3 7.303.900 TL - BMW i5 7.842.600 TL - BMW 4 Serisi Cabrio 10.434.900 TL - BMW 5 Serisi Sedan 9.290.400 TL - BMW i7 14.188.000 TL - BMW 7 Serisi 20.818.200 TL - BMW X5 19.255.800 TL - BMW X6 19.298.400 TL - BMW X7 24.979.100 TL -

BMW 1 Serisi fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line Otomatik 4.037.800 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.412.300 TL -

BMW 1 Serisi, markanın kompakt sınıftaki giriş modeli olarak şehir içi kullanım ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına odaklanıyor. Ekim 2026 listesinde mild hybrid benzinli motorla sunulan model, Sport Line ve M Sport tasarım paketleriyle iki farklı fiyat seviyesine sahip.

BMW 2 Serisi Gran Coupé fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Sport Line Otomatik 4.329.700 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.616.600 TL -

BMW 2 Serisi Gran Coupé, kompakt ölçülerle coupe tasarım çizgisini bir araya getiren modellerden biri. Ekim listesinde 220 Gran Coupé versiyonuyla yer alan model, Sport Line ve M Sport tasarım paketleriyle daha sportif görünümlü kompakt sedan alternatifi arayanlara hitap ediyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin Luxury Line Otomatik 4.514.200 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 4.755.100 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin Luxury Line Otomatik 5.187.100 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.537.500 TL -

BMW 2 Serisi Active Tourer, daha geniş iç hacim ve pratik kullanım beklentisi olan kullanıcılara yönelik bir seçenek olarak listede yer alıyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçeneklerinin birlikte sunulması, modeli aile kullanımı ve şehir içi esneklik açısından farklılaştırıyor.

BMW 3 Serisi Sedan fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin Sport Line Otomatik 5.821.300 TL - 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 6.307.600 TL -

BMW 3 Serisi Sedan, markanın sedan ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Ekim 2026 fiyat listesinde 320i Sedan versiyonuyla yer alan model, benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla günlük kullanım ile premium sedan beklentisini birleştiriyor.

BMW 4 Serisi Coupé fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 7.193.800 TL - 1.597 cc Benzin Edition M Sport Otomatik 8.034.100 TL -

BMW 4 Serisi Gran Coupé, sportif tavan çizgisiyle sedan kullanışlılığını bir araya getiren modellerden biri. Ekim listesinde 420i Gran Coupé versiyonuyla görünen araç, M Sport ve Edition M Sport paketleriyle daha dinamik tasarım beklentisi olan kullanıcılara sesleniyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé fiyatları - Ekim 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Benzin M Sport Otomatik 6.786.900 TL - 1.597 cc Benzin Edition M Sport Otomatik 7.621.800 TL -

BMW 420i Gran Coupé, 1.597 cc benzinli motorla iki farklı M Sport paketiyle satış listesinde bulunuyor.

BMW 4 Serisi Cabrio fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.998 cc Benzin M Sport Otomatik 10.434.900 TL -

BMW 430i xDrive Cabrio, 1.998 cc benzinli motor ve otomatik şanzımanla M Sport paketiyle listede bulunuyor.

BMW 5 Serisi Sedan fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 9.290.400 TL - 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin Edition M Sport Otomatik 9.443.400 TL - 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel M Sport Otomatik 11.594.400 TL - 1.995 cc Mild Hybrid - Dizel Edition M Sport Otomatik 12.761.200 TL -

BMW 5 Serisi Sedan, markanın üst-orta sınıftaki sedan temsilcisi olarak hem benzinli hem dizel mild hybrid motorlarla listede yer alıyor. 520i Sedan ve 520d xDrive Sedan versiyonları, konfor, uzun yol kullanımı ve premium sedan beklentisini aynı gövdede topluyor.

BMW 7 Serisi fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel Pure Excellence Otomatik 20.818.200 TL - 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Excellence Otomatik 21.870.500 TL - 2.998 cc Mild Hybrid - Benzin Pure Excellence Otomatik 21.526.200 TL - 2.998 cc Mild Hybrid - Benzin M Excellence Otomatik 22.966.800 TL -

BMW 7 Serisi, güncel listede 740d xDrive ve yeni 740 xDrive seçenekleriyle yer alıyor.

BMW X1 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin X-Line Otomatik 4.850.800 TL - 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.117.800 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin X-Line Otomatik 5.579.000 TL - 1.499 cc Plug-in Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.854.800 TL -

BMW X1 fiyat listesinde xDrive20i mild hybrid ve xDrive25e plug-in hybrid seçenekleriyle bulunuyor.

BMW X2 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.499 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 5.797.800 TL -

BMW X2, 1.499 cc mild hybrid benzinli motor ve M Sport paketiyle 5.797.800 TL’den başlayan fiyatla satış listesinde yer alıyor.

BMW X3 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin X-Line Otomatik 7.303.900 TL - 1.597 cc Mild Hybrid - Benzin M Sport Otomatik 7.635.700 TL -

BMW X3 20, 1.597 cc mild hybrid benzinli motorla X-Line ve M Sport paketleriyle listeleniyor.

BMW X5 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Sport Otomatik 19.255.800 TL -

BMW X5 xDrive40d, 340 bg içten yanmalı motor ve elektrik desteğine sahip dizel mild hybrid yapısıyla listede yer alıyor.

BMW X6 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Sport Otomatik 19.298.400 TL -

BMW X6 xDrive40d, 2.993 cc dizel mild hybrid motor ve M Sport donanımıyla 19.298.400 TL’den başlayan fiyata sahip.

BMW X7 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.993 cc Mild Hybrid - Dizel M Excellence Otomatik 24.979.100 TL -

BMW X7 xDrive40d, 2.993 cc dizel mild hybrid motor ve M Excellence paketiyle 24.979.100 TL’den başlayan fiyatla satış listesinde bulunuyor.

BMW i4 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg Sport Line Otomatik 5.630.700 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport Otomatik 6.230.400 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg Edition M Sport Otomatik 6.861.100 TL -

BMW i4 eDrive40, 218 bg gücündeki tamamen elektrikli motoruyla üç farklı tasarım paketiyle sunuluyor.

BMW i5 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport Otomatik 7.842.600 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg Edition M Sport Otomatik 8.048.700 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg M Sport Otomatik 8.403.100 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg Edition M Sport Otomatik 8.831.700 TL -

BMW i5 ailesinde sedan gövdenin yanında i5 xDrive40 Touring seçenekleri de fiyat listesinde yer alıyor.

BMW i7 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 400 kW / 544 bg Pure Excellence Otomatik 14.188.000 TL - Elektrik, 400 kW / 544 bg M Excellence Otomatik 14.709.200 TL -

BMW i7 xDrive60, tamamen elektrikli motoruyla Pure Excellence ve M Excellence tasarım paketleriyle sunuluyor.

BMW iX1 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 150 kW / 204 bg Sport Line Otomatik 4.261.800 TL - Elektrik, 150 kW / 204 bg X-Line Otomatik 4.486.000 TL - Elektrik, 150 kW / 204 bg M Sport Otomatik 4.654.200 TL -

BMW iX1 Drive20, 204 bg gücündeki tamamen elektrikli motorla üç farklı tasarım paketi sunuyor.

BMW iX2 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 150 kW / 204 bg M Sport Otomatik 4.699.900 TL -

BMW iX2 eDrive20, tamamen elektrikli 204 bg motoruyla M Sport paketiyle listede bulunuyor.

Yeni BMW iX3 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport Otomatik 6.819.500 TL -

Yeni BMW iX3 50 xDrive, tamamen elektrikli 218 bg motoruyla M Sport donanımıyla fiyat listesinde yer alıyor.