Büyük Piramit'in Sırrı 4500 Yıl Sonra Çözüldü

İnsanlığın en büyük eserlerinden kabul edilen ve sırları pek çok tartışmaya konu olan Büyük Piramit'in nasıl inşa edildiği sorusu sonunda cevaplandı.

Piramitleri oluşturan dev taş bloklarının nasıl taşındığı her zaman merak konusu olmuş, hatta ipin ucu uzaylılara kadar uzanmıştır. Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni çalışma ise devasa blokların taşınmasında kullanılan sistemin keşfi oldu.

Büyük Piramit'in inşasının nasıl gerçekleştirildiğine dair henüz kesin bir kanıt yok. Ortaya atılan iddialar ve sunulan kanıtlar da nilim camiasını ikna edebilmiş değil. Yine de, elimizde önemli sayılabilecek bir ip ucu var.

Arkeologlar, Mısır'ın Doğu Çölü'nde yer alan bir taş ocağı olan Hatnub'daki arkeolojik kazı alanında bu sistemin kalıntılarına ulaşmayı başardılar. Uzmanlar keşfettikleri sistemin, ağır su mermeri bloklarını rampalardan taşımak için kullanmış olabileceklerini gösteriyor.

Araştırmacılar, Büyük Piramit'in muhtemelen böyle inşa edildiğini söylüyorlar. Ekibin başındaki isim olan Yannis Gourdon, böyle bir sistemin başka bir yerde bulunmadığını söyledi.

Üç firavun için inşa edilen piramitlerden en büyüğü olan Büyük Piramit'in, piramitle beraber inşa edilen bir rampa yardımıyla yapıldığına inanılıyor. Piramidin boyutlarını göz önüne aldığımızda ise piramidin etrafında dönerek ilerleyen bir buçuk kilometrelik bir rampa olması gerekirdi. Bu durumda rampa için gereken taş miktarı, piramit için gerekenin iki katı olacaktı.