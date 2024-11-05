BYD, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay da fiyat artışına gitmedi. İşte sıfır kilometre ATTO3 fiyatı...

Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil devi BYD, Kasım 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Şirketin güncel fiyatlarına baktığımızda Türkiye pazarında varlık göstermek için elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü marka, aylardır fiyatlarına zam yapmıyor. Yani yapıyor ama kampanyalar, bu zammın etkisini ortadan kaldırıyor.

Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD fiyat listesine bakalım.

BYD fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı ATTO3 1.590.000 TL 1.590.000 TL

ATTO3 fiyatı - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 150kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.590.000 TL

BYD ATTO3 ile ilgili detaylı bilgi için:

Türkiye de Çinli firmaların etkisi altına girdi