Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil devi BYD, Kasım 2024 güncel fiyat listesini paylaştı. Şirketin güncel fiyatlarına baktığımızda Türkiye pazarında varlık göstermek için elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü marka, aylardır fiyatlarına zam yapmıyor. Yani yapıyor ama kampanyalar, bu zammın etkisini ortadan kaldırıyor.
Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD fiyat listesine bakalım.
BYD fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|ATTO3
|1.590.000 TL
|1.590.000 TL
ATTO3 fiyatı - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|150kW, Elektrikli
|Design, Otomatik
|1.590.000 TL
BYD ATTO3 ile ilgili detaylı bilgi için:
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