Dünya çapında giderek popülerleşmeye başlayan Cadılar Bayramı, her yıl farklı kostümler giyilerek ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek 31 Ekim'de kutlanıyor. Cadılar Bayramı, korku ve eğlence ruhunu yansıtan filmler olmadan düşünülemez ne de olsa.
Kült korkulardan psikolojik gerilimlere, eğlenceli korku komedilerinden vahşetle dolu yapımlara kadar 18 adet korku filmine hep birlikte bakacağız.
Cadılar Bayramı Korku Filmleri Önerileri
- Annabelle
- Sonsuzluk Havuzu / Infinity Pool
- Cadılar Bayramı Katliamı / Trick 'r Treat
- Peşimdeki Şeytan / It Follows
- Konuş Benimle / Talk to Me
- Ayin / Hereditary
- Kötü Ruh / Poltergeist
- Suspiria
- Çığlık / Scream
- Elm Sokağı Kabusu / A Nightmare on Elm Street
- Teksas Katliamı / The Texas Chain Saw Massacre
- Korku Seansı / The Conjuring
- 28 Gün Sonra... / 28 Days Later...
- Kapan / Get Out
- Noel Gecesi Kabusu / The Nightmare Before Christmas
- Şeytan / The Exorcist
- Şey / The Thing
- Cinnet / The Shining
Gerim gerim geren: Annabelle
- Yıl: 2014
- Oyuncular: Ward Horton, Annabelle Wallis, Alfre Woodard
- Yönetmen: John R. Leonetti
- IMDb: 5.4
Bir çift, evlerinin şeytani tarikatçılar tarafından işgal edilmesinden çok kısa bir süre sonra eski bir oyuncak bebekle ilgili korkunç ve doğaüstü olayları keşfetmeye başlarlar.
"Ben ne izledim?" dedirten: Sonsuzluk Havuzu / Infinity Pool
- Yıl: 2023
- Oyuncular: Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman
- Yönetmen: Brandon Cronenberg
- IMDb: 6.1
Issız bir adadaki tatil köyünde kalan James ve Em; denizin, kumun ve güneşin tadını çıkararak mükemmel bir tatil geçirirler. Ancak Gabi'nin rehberliğinde tatil köyünün dışına çıkarlar ve kendilerini şiddet ve dehşetle dolu bir kültürün içinde bulurlar.
Hem korkutan hem eğlendiren: Cadılar Bayramı Katliamı / Trick 'r Treat
- Yıl: 2007
- Oyuncular: Anna Paquin, Brian Cox, Dylan Baker
- Yönetmen: Michael Dougherty
- IMDb: 6.7
Cadılar Bayramı efsanelerine âdeta bir saygı duruşu niteliğinde olan Trick 'r' Treat'te küçük bir kasabanın sakinleri, Cadılar Bayramı'nda hayalet ve cinlerle yüzleşiyor. İç içe geçmiş öyküleri işleyen film, bazı geleneklerin unutulmaması gerektiğini gösteriyor gibi.
Tüylerinizi ürpertmeye yemin etmiş: Peşimdeki Şeytan / It Follows
- Yıl: 2014
- Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi
- Yönetmen: David Robert Mitchell
- IMDb: 6.8
Gerim gerim geren müzikleri ve orijinal senaryosuyla dikkat çeken korku filmlerinden biri olan It Follows, her şeyden öte dehşet verici bir yapım. İzleyenlerin aklından asla silinmeyen It Follows, genç bir kadınının bilinmeyen doğaüstü bir güç tarafından takip edilmesini ve devamında gelişen ürkütücü olayları konu ediniyor.
Rahatsız edici sahneleriyle huzursuzluk veren: Konuş Benimle / Talk to Me
- Yıl: 2022
- Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce
- Yönetmen: Danny Philippou
- IMDb: 7.2
Son yılların en iddialı korku filmlerinden biri olan Talk to Me, bir grup arkadaşın mumyalanmış bir el kullanarak ruh çağırmayı keşfetmeleriyle başlıyor. İçlerinden biri, ileri gidip doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar bu yeni heyecanın müptelası olurlar ancak başlarına geleceklerden habersizlerdir.
Alışılmışın dışında bir hikâyesi olan: Ayin / Hereditary
- Yıl: 2018
- Oyuncular: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne
- Yönetmen: Ari Aster
- IMDb: 7.3
Graham ailesinin en büyüğü olan Ellen vefat ettiğinde; kızı ve torunları, miras aldıkları uğursuz kaderden kaçmaya çalışarak atalarıyla ilgili gizemli ve giderek daha da korkunç bir hâl alan sırları çözmeye başlarlar.
Fantastik bir korku filmi: Kötü Ruh / Poltergeist
- Yıl: 1982
- Oyuncular: JoBeth Williams, Heather O'Rourke, Craig T. Nelson
- Yönetmen: Tobe Hooper
- IMDb: 7.3
Sıradan bir Kaliforniyalı aile olan Freeling'ler, hayaletlerin televizyon seti aracılığıyla kendileriyle iletişime geçmesiyle garip ve ürkütücü olaylarla karşılaşırlar. Başlangıçta arkadaş canlısı ve eğlenceli olan ruhlar beklenmedik bir şekilde tehditkâr olmaya başlarlar...
Korku sinemasına estetik bir dokunuş: Suspiria
- Yıl: 1977
- Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci
- Yönetmen: Dario Argento
- IMDb: 7.3
Prestijli bir Alman bale akademisine yeni gelen bir Suzy, kendisini bir dizi cinayetin ortasında bulur. Suzy'nin bu tüyler ürpertici cinayetlerin arkasında, gittiği okulun "uğursuz" bir şey için paravan olduğunu fark etmesi çok uzun sürmeyecektir.
Bittikten sonra bile çığlıklar attıran: Çığlık / Scream
- Yıl: 1996
- Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
- Yönetmen: Wes Craven
- IMDb: 7.4
Woodsboro kasabasında çok fazla korku filmi izlemiş bir katil vardır. Bu kasabada kimse güvende değildir çünkü bu psikopat katil, kurbanlarını sinsice takip edip kanlı parçalara ayırmaktan hiç çekinmez.
Bir korku klasiği: Elm Sokağı Kabusu / A Nightmare on Elm Street
- Yıl: 1984
- Oyuncular: Heather Langenkamp, Johnny Depp, Robert Englund
- Yönetmen: Wes Craven
- IMDb: 7.4
Birkaç genç, onları rüyalarında avlayan ve gerçekte öldüren bir katil olan Freddy Krueger'ın kurbanı olur. Bu olayı araştıran Nancy ve arkadaşları ise ebeveynleri tarafından saklanan karanlık bir sırrın gizemi çözmeye çalışırlar.
İzlerken bile kaçmak isteyeceğiniz: Teksas Katliamı / The Texas Chain Saw Massacre
- Yıl: 1974
- Oyuncular: Marilyn Burns, Edwin Neal, Allen Danziger
- Yönetmen: Tobe Hooper
- IMDb: 7.4
Sally, büyükbabasının mezarının tahrip edildiğini duyunca olayı araştırmak için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkar. Grubun, gider gitmez yan evdeki katili keşfetmeleri uzun sürmez. Grup, insan derisinden bir maske takan ve elektrikli testeresiyle gruptakileri teker teker saldırıya katleden bu katilden kaçıp hayatta kalmaya neredeyse imkansızdır.
Ürperticiliği gerçek bir hikâyeyi anlatmasından gelen: Korku Seansı / The Conjuring
- Yıl: 2013
- Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston
- Yönetmen: James Wan
- IMDb: 7.5
Gerçek bir hikâyeden uyarlanan The Conjuring, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren’ın karanlık bir varlık tarafından hayatları altüst edilen bir ailenin çiftlik evine gitmesiyle başlar Şeytani bir varlıkla yüzleşen Warrenlar, kendilerini korkunç vakanın içinde bulurlar.
Kurgusuyla büyüleyen: 28 Gün Sonra... / 28 Days Later...
- Yıl: 2002
- Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston
- Yönetmen: Danny Boyle
- IMDb: 7.5
Bir grup hayvan hakları aktivisti, "Rage" virüsü bulaşmış bir maymunu tıbbi araştırma laboratuvarından kurtarır. Fakat serbest kalan maymun, kafesten çıkar çıkmaz eylemcilerden birine saldırır ve olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır.
Bir Black Mirror bölümünden hallice: Kapan / Get Out
- Yıl: 2017
- Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford
- Yönetmen: Jordan Peele
- IMDb: 7.8
Chris ve kız arkadaşı Rose, aileleriyle tanışma aşamasına gelmişlerdir. Rose, Chris'i sonunda ailesiyle tanıştırmaya davet eder. Chris ilk başta, ailenin aşırı uzlaşmacı bir tavrı olduğunu düşünse de zaman geçtikçe giderek rahatsız edici bir hâl alan gerçekleri keşfetmesi uzun sürmez.
Ütopik ve masalperest bir yapım: Noel Gecesi Kabusu / The Nightmare Before Christmas
- Yıl: 1993
- Oyuncular: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara
- Yönetmen: Henry Selick
- IMDb: 7.9
Bir Noel gecesinde geçen The Nightmare Before Christmas, Halloweentown'ın sevilen balkabağı kralı Jack Skellington'ın, "gerçek dünyadaki" insanları korkutmakla geçen yıllık rutininden sıkılmasını konu alıyor.
Yalnız izlemeye cesaret edemeyeceğiniz: Şeytan / The Exorcist
- Yıl: 1973
- Oyuncular: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair
- Yönetmen: William Friedkin
- IMDb: 8.1
Tartışmasız en iyi korku filmlerinden biri olan The Exorcist, genç bir kızın gizemli bir varlık tarafından ele geçirilmesiyle başlıyor. Annesi ise kızının hayatını kurtarmak için iki Katolik rahipten yardım ister ve olaylar gelişir.
Uzaylı anlayışına yeni bir standart getiren kült klasik: Şey / The Thing
- Yıl: 1982
- Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David
- Yönetmen: John Carpenter
- IMDb: 8.3
Gerim gerim geren sahnelerle dolu The Thing; Antarktika'daki bir araştırma ekibinin, kurbanlarının görünümüne bürünen ve şekil değiştiren bir uzaylı tarafından avlanmasını konu ediniyor.
Psikolojik gerilim türünün en iyi örneklerinden biri: Cinnet / The Shining
- Yıl: 1980
- Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
- Yönetmen: Stanley Kubrick
- IMDb: 8.4
Jack Torrance, yazar tıkanıklığına iyi gelmesi umuduyla Colorado'daki izole Overlook Oteli'nin bakımını üstlenir. Karısı Wendy ve oğlu Danny ile birlikte buraya yerleşen Jack'in yazıları bir yere varmaz. Oğlu Danny'nin zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını ve hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görmesi, Jack'in otelin karanlık sırlarını keşfetmesinin yolunu açar.