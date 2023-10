Yeri geldiğinde korkuyu ve gerilimi iliklerinize kadar hissettiren yeri geldiğinde ise eğlendiren, Cadılar Bayramı'na özel korku filmlerini bir araya getirdik.

Dünya çapında giderek popülerleşmeye başlayan Cadılar Bayramı, her yıl farklı kostümler giyilerek ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek 31 Ekim'de kutlanıyor. Cadılar Bayramı, korku ve eğlence ruhunu yansıtan filmler olmadan düşünülemez ne de olsa.

Kült korkulardan psikolojik gerilimlere, eğlenceli korku komedilerinden vahşetle dolu yapımlara kadar 18 adet korku filmine hep birlikte bakacağız.

Gerim gerim geren: Annabelle

Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Ward Horton, Annabelle Wallis, Alfre Woodard

Ward Horton, Annabelle Wallis, Alfre Woodard Yönetmen: John R. Leonetti

John R. Leonetti IMDb: 5.4

Bir çift, evlerinin şeytani tarikatçılar tarafından işgal edilmesinden çok kısa bir süre sonra eski bir oyuncak bebekle ilgili korkunç ve doğaüstü olayları keşfetmeye başlarlar.

"Ben ne izledim?" dedirten: Sonsuzluk Havuzu / Infinity Pool

Yıl: 2023

2023 Oyuncular: Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman

Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman Yönetmen: Brandon Cronenberg

Brandon Cronenberg IMDb: 6.1

Issız bir adadaki tatil köyünde kalan James ve Em; denizin, kumun ve güneşin tadını çıkararak mükemmel bir tatil geçirirler. Ancak Gabi'nin rehberliğinde tatil köyünün dışına çıkarlar ve kendilerini şiddet ve dehşetle dolu bir kültürün içinde bulurlar.

Hem korkutan hem eğlendiren: Cadılar Bayramı Katliamı / Trick 'r Treat

Yıl: 2007

2007 Oyuncular: Anna Paquin, Brian Cox, Dylan Baker

Anna Paquin, Brian Cox, Dylan Baker Yönetmen: Michael Dougherty

Michael Dougherty IMDb: 6.7

Cadılar Bayramı efsanelerine âdeta bir saygı duruşu niteliğinde olan Trick 'r' Treat'te küçük bir kasabanın sakinleri, Cadılar Bayramı'nda hayalet ve cinlerle yüzleşiyor. İç içe geçmiş öyküleri işleyen film, bazı geleneklerin unutulmaması gerektiğini gösteriyor gibi.

Tüylerinizi ürpertmeye yemin etmiş: Peşimdeki Şeytan / It Follows

Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi

Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi Yönetmen: David Robert Mitchell

David Robert Mitchell IMDb: 6.8

Gerim gerim geren müzikleri ve orijinal senaryosuyla dikkat çeken korku filmlerinden biri olan It Follows, her şeyden öte dehşet verici bir yapım. İzleyenlerin aklından asla silinmeyen It Follows, genç bir kadınının bilinmeyen doğaüstü bir güç tarafından takip edilmesini ve devamında gelişen ürkütücü olayları konu ediniyor.

Rahatsız edici sahneleriyle huzursuzluk veren: Konuş Benimle / Talk to Me

Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce

Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce Yönetmen: Danny Philippou

Danny Philippou IMDb: 7.2

Son yılların en iddialı korku filmlerinden biri olan Talk to Me, bir grup arkadaşın mumyalanmış bir el kullanarak ruh çağırmayı keşfetmeleriyle başlıyor. İçlerinden biri, ileri gidip doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar bu yeni heyecanın müptelası olurlar ancak başlarına geleceklerden habersizlerdir.

Alışılmışın dışında bir hikâyesi olan: Ayin / Hereditary

Yıl: 2018

2018 Oyuncular: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne

Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne Yönetmen: Ari Aster

Ari Aster IMDb: 7.3

Graham ailesinin en büyüğü olan Ellen vefat ettiğinde; kızı ve torunları, miras aldıkları uğursuz kaderden kaçmaya çalışarak atalarıyla ilgili gizemli ve giderek daha da korkunç bir hâl alan sırları çözmeye başlarlar.

Fantastik bir korku filmi: Kötü Ruh / Poltergeist

Yıl: 1982

1982 Oyuncular: JoBeth Williams, Heather O'Rourke, Craig T. Nelson

JoBeth Williams, Heather O'Rourke, Craig T. Nelson Yönetmen: Tobe Hooper

Tobe Hooper IMDb: 7.3

Sıradan bir Kaliforniyalı aile olan Freeling'ler, hayaletlerin televizyon seti aracılığıyla kendileriyle iletişime geçmesiyle garip ve ürkütücü olaylarla karşılaşırlar. Başlangıçta arkadaş canlısı ve eğlenceli olan ruhlar beklenmedik bir şekilde tehditkâr olmaya başlarlar...

Korku sinemasına estetik bir dokunuş: Suspiria

Yıl: 1977

1977 Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci

Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci Yönetmen: Dario Argento

Dario Argento IMDb: 7.3

Prestijli bir Alman bale akademisine yeni gelen bir Suzy, kendisini bir dizi cinayetin ortasında bulur. Suzy'nin bu tüyler ürpertici cinayetlerin arkasında, gittiği okulun "uğursuz" bir şey için paravan olduğunu fark etmesi çok uzun sürmeyecektir.

Bittikten sonra bile çığlıklar attıran: Çığlık / Scream

Yıl: 1996

1996 Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette

Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette Yönetmen: Wes Craven

Wes Craven IMDb: 7.4

Woodsboro kasabasında çok fazla korku filmi izlemiş bir katil vardır. Bu kasabada kimse güvende değildir çünkü bu psikopat katil, kurbanlarını sinsice takip edip kanlı parçalara ayırmaktan hiç çekinmez.

Bir korku klasiği: Elm Sokağı Kabusu / A Nightmare on Elm Street

Yıl: 1984

1984 Oyuncular: Heather Langenkamp, Johnny Depp, Robert Englund

Heather Langenkamp, Johnny Depp, Robert Englund Yönetmen: Wes Craven

Wes Craven IMDb: 7.4

Birkaç genç, onları rüyalarında avlayan ve gerçekte öldüren bir katil olan Freddy Krueger'ın kurbanı olur. Bu olayı araştıran Nancy ve arkadaşları ise ebeveynleri tarafından saklanan karanlık bir sırrın gizemi çözmeye çalışırlar.

İzlerken bile kaçmak isteyeceğiniz: Teksas Katliamı / The Texas Chain Saw Massacre

Yıl: 1974

1974 Oyuncular: Marilyn Burns, Edwin Neal, Allen Danziger

Marilyn Burns, Edwin Neal, Allen Danziger Yönetmen: Tobe Hooper

Tobe Hooper IMDb: 7.4

Sally, büyükbabasının mezarının tahrip edildiğini duyunca olayı araştırmak için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkar. Grubun, gider gitmez yan evdeki katili keşfetmeleri uzun sürmez. Grup, insan derisinden bir maske takan ve elektrikli testeresiyle gruptakileri teker teker saldırıya katleden bu katilden kaçıp hayatta kalmaya neredeyse imkansızdır.

Ürperticiliği gerçek bir hikâyeyi anlatmasından gelen: Korku Seansı / The Conjuring

Yıl: 2013

2013 Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston Yönetmen: James Wan

James Wan IMDb: 7.5

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan The Conjuring, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren’ın karanlık bir varlık tarafından hayatları altüst edilen bir ailenin çiftlik evine gitmesiyle başlar Şeytani bir varlıkla yüzleşen Warrenlar, kendilerini korkunç vakanın içinde bulurlar.

Kurgusuyla büyüleyen: 28 Gün Sonra... / 28 Days Later...

Yıl: 2002

2002 Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston

Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston Yönetmen: Danny Boyle

Danny Boyle IMDb: 7.5

Bir grup hayvan hakları aktivisti, "Rage" virüsü bulaşmış bir maymunu tıbbi araştırma laboratuvarından kurtarır. Fakat serbest kalan maymun, kafesten çıkar çıkmaz eylemcilerden birine saldırır ve olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır.

Bir Black Mirror bölümünden hallice: Kapan / Get Out

Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford Yönetmen: Jordan Peele

Jordan Peele IMDb: 7.8

Chris ve kız arkadaşı Rose, aileleriyle tanışma aşamasına gelmişlerdir. Rose, Chris'i sonunda ailesiyle tanıştırmaya davet eder. Chris ilk başta, ailenin aşırı uzlaşmacı bir tavrı olduğunu düşünse de zaman geçtikçe giderek rahatsız edici bir hâl alan gerçekleri keşfetmesi uzun sürmez.

Ütopik ve masalperest bir yapım: Noel Gecesi Kabusu / The Nightmare Before Christmas

Yıl: 1993

1993 Oyuncular: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara

Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara Yönetmen: Henry Selick

Henry Selick IMDb: 7.9

Bir Noel gecesinde geçen The Nightmare Before Christmas, Halloweentown'ın sevilen balkabağı kralı Jack Skellington'ın, "gerçek dünyadaki" insanları korkutmakla geçen yıllık rutininden sıkılmasını konu alıyor.

Yalnız izlemeye cesaret edemeyeceğiniz: Şeytan / The Exorcist

Yıl: 1973

1973 Oyuncular: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair

Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair Yönetmen: William Friedkin

William Friedkin IMDb: 8.1

Tartışmasız en iyi korku filmlerinden biri olan The Exorcist, genç bir kızın gizemli bir varlık tarafından ele geçirilmesiyle başlıyor. Annesi ise kızının hayatını kurtarmak için iki Katolik rahipten yardım ister ve olaylar gelişir.

Uzaylı anlayışına yeni bir standart getiren kült klasik: Şey / The Thing

Yıl: 1982

1982 Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David Yönetmen: John Carpenter

John Carpenter IMDb: 8.3

Gerim gerim geren sahnelerle dolu The Thing; Antarktika'daki bir araştırma ekibinin, kurbanlarının görünümüne bürünen ve şekil değiştiren bir uzaylı tarafından avlanmasını konu ediniyor.

Psikolojik gerilim türünün en iyi örneklerinden biri: Cinnet / The Shining

Yıl: 1980

1980 Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd Yönetmen: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick IMDb: 8.4

Jack Torrance, yazar tıkanıklığına iyi gelmesi umuduyla Colorado'daki izole Overlook Oteli'nin bakımını üstlenir. Karısı Wendy ve oğlu Danny ile birlikte buraya yerleşen Jack'in yazıları bir yere varmaz. Oğlu Danny'nin zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını ve hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görmesi, Jack'in otelin karanlık sırlarını keşfetmesinin yolunu açar.