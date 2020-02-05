Cadillac, 2021 Escalade'yi Yenilenen Özellikleriyle Tanıttı

Cadillac, lüks SUV otomobili 2021 model Escalade'yi tanıttı. Yeni nesil Escalade; göz alıcı tasarımı, yeni teknolojileri ve güçlü teknik özellikleriyle tamamen yenilenerek karşımıza çıktı.

General Motors bünyesindeki otomobil üreticisi Cadillac, uzun süredir sızıntılarla ve casus görüntülerle gündeme gelen 2021 Cadillac Escalade'yi Los Angeles'ta tanıttı. Yeni nesil Cadillac Escalade; yeni tasarımı, değişen iç dizaynı, yeni teknolojileri ve teknik özellikleriyle lüks bir SUV olduğunu gösteriyor.

Yeni Cadillac Escalade'de konsol tasarımının tamamen değişerek, daha modern bir hale geldiği görülüyor. Konsolda yer alan dijital ekranlar toplam 38 inç boyutuna ulaştı. Ekranlara bakacak olursak, direksiyon simidinin sol tarafında, 7.2 inçlik dokunmatik bir ekran var ve bu ekranın hemen yanında yani direksiyon simidinin arkasında ise 14.2 inçlik bir başka ekran yer alıyor. Bu ekranın da sağında ise 16.9 inç boyutunda bir multimedya ekranı bulunuyor.

2021 Cadillac Escalade'nin ekranlarla dolu konsol tasarımı

Cadillac, tüm bu ekranların OLED teknolojisine sahip olduğunu ve 4K televizyonlardan 2 kat daha fazla piksel yoğunluğuna sahip olduğunu belirtiyor. Ekranlar, 2021 model Escalade'nin tüm versiyonlarında standart olarak sunulacak. Arka koltuktaki yolcular için de 2 adet 12.6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.

Yeni Cadillac Escalade'nin teknolojileri, konsoldaki 3 dokunmatik ekranla sınırlı kalmadı. Cadillac, araca bazı Mercedes modellerinde yer alan sanal gerçeklik destekli navigasyon sistemi ekledi. Bu sistem dahilinde gerçek zamanlı yol tarifleri gösteriliyor. Aracın ön, arka ve yan taraflarında da kameralar yer alıyor ve bu kameralarla sürücüler aracı çevresel olarak görebiliyor.

2021 Cadillac Escalade'nin tasarımı

2021 Escalade'nin dış tasarımına baktığımızda ise SUV modelin kendine özgü büyük ön ızgarası ve ince ön farları kendini hemen ön plana çıkarıyor. Arka kısımda da yine Cadillac Escalade ile özdeşleşmiş ince dikey arka farlar yer alıyor. Aracın tüm donanım seçeneklerinde 22 inç'lik jantların bulunduğu da belirtiliyor.

Yeni Escalade'de AKG ile ortak geliştirilen 36 hoparlörlü bir ses sistemi bulunuyor. Bu ses sistemi, aracın navigasyon sistemiyle de entegre şekilde tasarlandı. Örneğin, sola dönmeniz gerekiyorsa, navigasyon talimatının sesi sol taraftan geliyor. Ayrıca Escalade'nin standart versiyonundaki AKG ses sisteminin 19 adet hoparlöre sahip olduğu belirtiliyor. Aracın içinde mikrofonlar da bulunuyor ve yolcular birbirlerinden uzak olsalar bile birbirlerini en iyi şekilde duyabiliyorlar.

2021 Cadillac Escalade, iki farklı motor seçeneğine sahip. Bunlardan biri 426 beygir gücündeki GM üretimi 6.2 litrelik V8 motor, diğeri ise 282 beygir gücündeki yeni 3.0 litrelik 6 silindirli turbo dizel motor. Her iki motorda da Suburban ve Yukon modellerinde bulunan 10 ileri otomatik şanzıman yer alıyor. Cadillac, 2021 Escalade'in bu yaz piyasaya sürüleceğini açıklasa da net bir tarih belirtmedi. Aracın fiyatları da satış tarihi yaklaştığında duyurulacak.