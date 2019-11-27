Cadillac’ın bir süredir üzerinde çalıştığı performans odaklı CT4-V ve CT5-V modelleri, geçtiğimiz aylarda bazı detaylarıyla tanıtılmıştı. Otomobillerin fiyatları da sonunda belli oldu. Önceki ATS-V ve CTS-V modellerinden biraz daha az performansa sahip olan otomobiller, daha ucuz bir fiyata sahip.

Amerikalı lüks otomobil üreticisi Cadillac, günümüzde birçok segmentte otomobil üretmekte. Özellikle agresif ve karizmatik bir görünüme sahip olan lüks SUV modeli Escalade ile gönüllerde taht kuran Cadillac, aynı zamanda performans odaklı sedan otomobiller de üretiyor. Geçtiğimiz aylarda lüksü ve performansı bir araya getiren CT4-V ve CT5-V modellerini bir etkinlikte gözler önüne seren Cadillac, sonunda otomobillerin fiyatlarını da açıkladı.

Cadillac, aslında bu otomobilleri daha önce piyasaya sürülen performans odaklı sedan otomobil modelleri olan CTS-V ve ATS-V modellerinin yerine piyasaya sürmeyi planlıyordu, dolayısıyla Cadillac CT4-V ve CT5-V modellerinin önceki modellerden daha performanslı olması bekleniyordu ancak şirket ters köşe yaparak ilginç bir işe imza attı. Geçmiş modellerden daha düşük performanslı bir seri üreten Cadillac, otomobillerin daha uygun bir fiyat ile piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Cadillac CT4-V ve CT5-V modellerinin teknik özellikleri:

Cadillac CT4-V, önceki modeli ATS-V’den daha düşük bir performansa sahip olacak. Hatırlatmak gerekirse; Cadillac ATS-V modeli, 464 beygir güç sağlayan 3,6 litrelik çift turbo V6 motora sahipti ve bu canavar, 304 km/sa hız yapabiliyordu. 0’dan 100’e 3,8 saniyede çıkabilen bu araç, lüks bir otomobil için gayet yeterli bir güce sahipti.

Cadillac CT4-V modeli ise 325 beygir güç sağlayan 2,7 litrelik dört turbolu bir motora sahip ve bu motor, otomobilin 0’dan 100 km/sa hıza yaklaşık 5,1 saniyede çıkabilmesini sağlıyor. Yeni Cadillac CT4-V modelinin ulaşabildiği maksimum hız ise 274 km/sa olarak belirtiliyor. Bunun resmi bir rakam olmadığını ve şirket tarafından açıklanmadığını belirtelim.

Cadillac CT5-V’nin yerini aldığı Cadillac CTS-V ise 640 beygir güç üreten 6,2 litrelik süper şarjlı V8 bir motora sahipti. Bu motor, otomobilin saatte 322 kilometre hıza ulaşabilmesini sağlıyordu ve otomobili 0’dan 100 km/sa hıza yaklaşık 3,9 saniyede çıkarabiliyordu. 2020 Cadillac CT5-V modeli ise 360 beygir gücü ve 549 Nm tork üreten 3,0 litrelik çift turbolu V6 bir motora sahip. Bu modelin azami hızı ve 0-100 verisi henüz bilinmiyor.

Cadillac CT4-V ve CT5-V fiyatları:

Cadillac CT4-V modelinin bir önceki modeli olan Cadillac ATS-V, piyasada en az 60 bin dolar (346.931 TL) fiyat etiketiyle satılıyordu. Cadillac CT4-V ise iki farklı varyasyonda daha ucuz bir şekilde satılıyor. Otomobilin arkadan itişli modeli, 45.590 dolar (263.624 TL) fiyat etiketine sahip bir şekilde piyasaya sürüldü. Aracın 4 çeker modeli ise 46.590 dolar (269.406 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Cadillac CT5-V de aynı şekilde bir önceki modeli CTS-V’den daha ucuza satılıyor. Cadillac, CTS-V modeli için taban fiyatını 86.995 dolar (503.139 TL) olarak belirlemişti. Cadillac CT5-V’nin ise arkadan itişli modeli 48.690 dolar (281.600 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cadillac CT5-V’nin dört çeker modeli ise 51.290 dolar (296.755 TL) fiyat etiketine sahip. İki modelin de birkaç ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.