Cadillac Escalade'in İki Kapılı Bir Versiyonu Tasarlandı

ABD'nin önemli araba üreticilerinden biri olan Cadillac, bilindiği gibi klasikleşmiş araçlarının yanında büyük SUV modeli Escalade ile tanınıyor. Cadillac Escalade, fabrikadan dört kapılı olarak çıkıyor ancak bir tasarımcı, bu aracın iki kapılı bir versiyonu tasarladı. Gelin bu tasarıma yakından bakalım.

Standart olarak dört kapılı olan otomobillerin iki kapılı versiyonlarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz ve bu değişiklik, bazı kişilere göre otomobillere daha spor bir görünüm katıyor. Peki SUV araçlar için de aynı şey geçerli mi? Bu soruyu kendine soran bir tasarımcı, Cadillac Escalade'in iki kapılı bir versiyonunu tasarladı.

Daha önce Ford Explorer Coupe, Range Rover ve Jeep Cherokee Coupe'de gördüğümüz bu değişiklik, otomobil tutkunlarının birçoğu tarafından "Kullanışsız ve gereksiz" şeklinde eleştiriler almıştı. Cadillac Escalade için de benzer yorumlar yapılabilir ancak önce tasarımın detaylarına göz atalım.

İşte Cadillac Escalade'in iki kapılı versiyonu:

X-Tomi Design isimli Facebook sayfasında paylaşılan görüntü, "Cadillac Escalade, iki kapılı olsaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt veriyor. Kapıların kaldırılmasıyla arka tarafa doğru uzamış gibi bir görüntüye sahip olan Cadillac Escalade, kullanışlılık konusunda bazı sorunları gün yüzüne çıkarabilir.

Bazı araçlarda kapı sayısını azaltmak, hem otoritelere göre hem de kullanıcılara göre olumlu sonuçlar ortaya koyabiliyor ancak SUV araçlar için aynısını söyleyemiyoruz. Siz de takdir edersiniz ki dört kapılı bir Cadillac Escalade, iki kapılı bir Cadillac Escalade'den daha kullanışlı olacaktır.

Tabii bunun yalnızca bir tasarım olduğunu belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz günlerde 2021 model Escalade'i duyuran Cadillac, aracın tasarım çizgisini bozmadan yenilikler eklemiş ve Escalade'i adeta bir teknoloji üssüne çevirmişti. Dolayısıyla şirketin bu tarz bir otomobil planının olmadığını söyleyebiliriz. Lüks SUV için hazırlanan bu tasarım hakkındaki görüşlerinizi siz de yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.