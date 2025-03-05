Cadillac, yeni elektrikli otomobili Escalade IQL'i tanıttı. En uzun SUV ünvanını kazanan bu otomobil, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

Cadillac, yeni elektrikli SUV modeli Escalade IQL'i tanıttı. 2025 yılının ortalarında üretime girecek olan bu devasa SUV, hem benzinli hem de elektrikli SUV'lar arasında şimdiye kadar üretilmiş en uzun model olacak.

Escalade IQL’in toplam uzunluğu 580,4 cm, yani benzinli ESV modelinden yaklaşık 3,8 cm daha uzun. Standart IQ versiyonundan da 10,7 cm daha uzun olan bu model, GMC Hummer EV SUV (525 cm), Rivian R1S (510 cm), Kia EV9 (501 cm) ve Volkswagen ID Buzz (495 cm) gibi rakiplerini geride bırakıyor.

Uzunluğu sayesinde geniş bir iç mekâna sahip

Yan profilden bakıldığında IQL'in, IQ’dan farklı olarak daha kutu tasarıma sahip arka cam paneli dikkat çekiyor. Arka bagaj hacmi büyütülerek daha büyük valizlerin ve eşyaların taşınması kolaylaştırılmış.

Cadillac’ın 2023’te tanıttığı Escalade IQ, dev bilgi-eğlence ekranı ve tasarımı ile büyük ilgi çekmişti. IQL de aynı 205 kWh batarya paketi ile geliyor ve tam şarjla 740 km menzil sunuyor. Ayrıca 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikalık şarjla 186 km menzil kazanabiliyor.

Yeni Escalade IQL’in fiyatı 132.695 dolardan başlıyor ve otomobilin üretimine bu yılın Yaz aylarında Detroit'teki Factory Zero tesisinde başlanacak.