Volvo'nun NVIDIA iş birliğiyle üretilen yeni elektrikli otomobili ES90 görücüye çıktı.

Elektrikli otomobil sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Volvo ES90, nihayet resmî olarak tanıtıldı.

Modern tasarımı, ileri teknolojileri ve etkileyici menzil değerleriyle dikkat çeken bu yeni nesil sedan otomobil, elektrikli otomobil piyasasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Volvo ES90 üç farklı versiyonla geliyor

800V mimarisi sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile 300 km menzil sunabilen ES90, SPA2 platformunu temel alıyor ve üç farklı versiyonla geliyor:

Tek motorlu versiyon : 245 beygir gücünde, 92 kWh batarya ile yaklaşık 640 km menzil sunuyor.

: 245 beygir gücünde, 92 kWh batarya ile yaklaşık 640 km menzil sunuyor. Çift motorlu versiyon : 442 beygir gücünde, 106 kWh batarya ile yaklaşık 700 km menzil sunuyor.

: 442 beygir gücünde, 106 kWh batarya ile yaklaşık 700 km menzil sunuyor. ES90 Twin Motor Performance: 670 beygir gücünde, 106 kWh batarya ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor.

Volvo’nun imzası hâline gelen çift ekranlı güncel konsola sahip olan otomobil, 25 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi ve Google’ın araçlara özel Android yazılımı ile donatılmış durumda.

Yüksek performanslı batarya yönetim yazılımı ve yeni nesil altyapısıyla verimlilikte sınırları zorlayan Volvo ES90, sürdürülebilirlik konusunda da iddialı.

Üretiminde geri dönüştürülmüş alüminyum, çelik ve polimerler kullanılan model, iki adet Nvidia Drive AGX Orin işlemciyle saniyede 508 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor.

Otomobilin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz açıklama yok fakat gelişme olduğu takdirde sizlere aktarıyor olacağız.