Cadillac’tan Bir Garip Crossover Araç Tasarımı

Cadillac, elektrikli otomobil pazarında yerini almaya hazırlanan markalar arasında yer alıyor. Firmanın yeni Crossover tasarımı biraz garip olsa da göründüğünden fazlasını vaat ediyor.

Cadillac, elektrikli otomobiller dönemine sessiz sedasız ancak oldukça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Firma ilk aracı olan Lyriq’i rakiplerinin araçlarından daha sonra duyurmuş olsa da hem aracın iç ve dış özellikleri, hem de Tesla otomatik pilotundan daha gelişmiş yazılımı ile dikkatleri çekmiş, hem de uygun fiyatıyla gönülleri fethetmişti.

Firma bu dönemde elde ettiği olumlu yöndeki basın etkisini de geliştirmeye çalışıyor. Bu amaçla da araçlara ait çizim ve tasarımlar da paylaşan firma, geçtiğimiz günlerde de GMC Hummer’in bazı ilk çizimlerini göstermişti.

Yeni Crossover tasarımı

Instagram’dan paylaşılan tasarımda herhangi bir otomobil modeli ismi doğrudan kullanılmamış olsa da hem Lyriq’in hem de Cadillac’ın kendi armasının esintileri göze çarpıyor. Ayrıca tasarımın arka farları da Cadillac’ı andırıyor.

Genel olarak baktığımızda aracın arka kısmında ve ön profilinde hava kanalları göze çarpıyor. Bu da tasarımın, büyük ihtimalle bir elektrikli otomobile ait olduğu ve kanalların da aracın güç merkezini soğutmak için eklendiği fikrini ortaya çıkarıyor. Türbin görünümlü jantlar da genelde bu tür çalışmalarda kullanılmalarıyla biliniyor.

Tasarım genel olarak baktığımızda ise fazla yayık duruyor. Genel en boy yükseklik oranları, alıştığımız modellerle kıyaslandığında çok daha farklı bir tasarımla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Cadillac elektriklilerde iddialı

Bu modeli tasarımdaki haliyle yollarda görmeyeceğimiz neredeyse garanti olsa da bu paylaşımın daha önemli bir anlamı var. Cadillac böylece elektrikli otomobil çalışmalarının bir seferlik bir şey olmadığını da sergiliyor. Yakın zamanda da firmanın başka bir elektrikli süper otomobil tasarımı paylaştığını da göz önüne aldığımızda yeni bir crossover da şaşırtmayacaktır.

Şu anda söylenebilecek ve yazılabilecek her şey fikirlerden ve beklentilerden ibaret olsa da Cadillac da elektrikli otomobiller pazarında kendine pastadan bir dilim kapmaya bakacaktır. Paylaşılan tasarım hakkında siz ne düşünüyorsunuz?