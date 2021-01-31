2022 Cadillac V-Series Blackwing'den Tanıtım Videosu Geldi

Cadillac'ın 1 Şubat Pazartesi günü tanıtmaya hazırlandığı yeni yüksek performanslı sedan ailesinin üyelerinin tüm tasarım detaylarını gözler önüne seren yeni bir video yayınlandı. Bir dakikalık videoda 2022 Cadillac CT4-V Blackwing ve CT5-V Blackwing'in bazı öne çıkan özellikleri yer alıyor ve her iki otomobilin de tasarımı ilk kez kamuflajsız olarak gözler önüne serilmiş durumda.

Cadillac, yarın (1 Şubat Pazartesi) yüksek performanslı yeni sedan ailesi V Series Blackwing'i tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar kamuflajlı da olsa birçok kez karşımıza çıkan ve pek çok teknik detayı hakkında da fikir sahibi olduğumuz 2022 Cadillac CT4-V Blackwing ve CT5-V Blackwing, tanıtıma bir gün kala yepyeni bir video ile nihayet kendini gösterdi.

Dün gerçekleştirilen Rolex 24 at Daytona etkinliğinde 2022 Cadillac CT4-V Blackwing ve CT5-V Blackwing'e kısa bir bakış atılacağı biliniyordu ancak Cadillac sürpriz bir hareketle etkinlikte bir dakikalık bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda uzunca süre karanlıklar içinde güçlü motor sesleri eşliğinde yol alan araçlar, son geldiğinde kamuflajsız olarak meraklılarına göz kırpıyor.

2022 Cadillac V Series Blackwing'in merakla beklenen otomobilleri hakkında neler biliyoruz?

Şimdiye kadarki en güçlü Cadillac olacağı söylenen CT5-V Blackwing, Chevrolet Camaro ZL1'in LT4 V8'iyle neredeyse aynı olan 6.2 litrelik süperşarjlı bir V8 ile gelecek. Bu güçlü otomobil aynı zamanda 640 beygir gücü ile en güçlü Cadillac unvanına da sahip olmuş olacak.

Görece daha küçük bir model olan CT4-V Blackwing ise ATS-V'yi çalıştıran LF4 motorunun yükseltilmiş bir versiyonu olan çift turbolu 3.6 litrelik V6'yı kullanacak ve 464 beygir gücünde olacak.

Araçların tanıtımı ABD'de 1 Şubat Pazartesi 19:00'da gerçekleşecek. Tanıtım, Türkiye saati ile bir sonraki gün sabah 03.00'a denk gelecek.

İşte Cadillac V-Series Blackwing'in tanıtım videosu: