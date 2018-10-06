Çağının Ötesinde Tasarımlara Sahip 9 Mimari Yapı

Mimarlar hem insanlara görsel bir şölen sunmak için hem de adlarını dünyaya tanıtmak için değişik tasarımlara sahip binalar inşa edebiliyorlar.

Mimarların yaptığı değişik görünüme sahip yapılar her zaman adlarından söz ettirmiştir. Bir çoğu şehrin sembolü olurken bir çoğu da sanatçıyı yüceltmiştir. Bu yazımızda 9 enteresan mimariye sahip yapıyı sizler için derledik.

Kunsthaus Sanat Müzesi

Avusturya Graz'da bulunan Kunsthaus Sanat Müzesi, adeta uzaylı bir yaratığı andırıyor. Bu sebeple olsa ki mimarları bu yapının adını "Friendly Alien" (Dost Uzaylı) koymuş. Graz şehrinin resmen sembolü olan bina, turistlerin şehirdeki ilk durakları oluyor.

Waldspirale

Almanya Darmstadt'da bulunan Waldspirale konut kompleksi, 105 daire, otopark ve kafeden oluşmakta. Yapının ortasında yapay bir göl bile bulunmakta. Bu şaheserin mimarı ise Viyanalı sanatçı Friedensreich Hundertwasser'den başkası değil.

Çarpık Ev

Polonya Sopot'ta bulunan Çarpık Ev, Rezydent adlı alışveriş şirketinin altında hizmet veriyor. İnşaatı 2004 yılında tamamlanan ve 4000 m2 büyüklüğe sahip olan devasa ve şahane bina, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Habitat 67

Kanada Montreal'de bulunan Habitat 67 konut kompleksi, Moshe Safdie tarafından 1967 yılında tasarlandı. Proje, şehrin sıkışık hayatına bir çözüm olarak üretilmişti. Günümüzde ise hala ana görevini korumakta. Zemin katında otoparka ve yürüyüş alanlarına da sahip.

Piyano Evi

Çin An-Hui'de bulunan The Piano House (Piyano Evi), tasarımsal olarak gerçek bir piyano ve bir çellonun tamı tamına 50 katı büyüklüğünde inşa edilmiş bir yapı. The Piano House, alt katında 2 tane konser salonu ve üst kısımlarında derslikleriyle, bölgede okuyan öğrenciler için müzik okulu hizmeti veriyor. Kentin simgelerinden biri olarak da turistleri kendine çekiyor.

Ayakkabı Ev

ABD Pensilvanya'da bulunan Haines Shoe House (Ayakkabı Evi), ABD'li milyoner Albay Mahlon Haines tarafından 1948 yılında inşa edilmiştir. Ayakkabıcılık yapan Haines, bu yapıyla kendine reklam yaptı ve ününe ün kattı.

Dans Eden Ev

Çek Cumhuriyeti Prag'da yer alan Dans Eden Ev, 4 yılda, mimar Milunic ve Gehry tarafından inşa edildi. Bu yapı tarzı sanat çevresinde, "yeni barok" olarak nitelendirilmekte. İnsanlar tarafından şehrin kültür merkezi olarak tanınan yapı, Prag şehrini temsil eden başlıca şeylerden birisi haline geldi.

Küp Evler

Hollanda Rotterdam'da bulunan Kubuswoningen (Küp Evler), Piet Blom tarafından tasarlandı. Yapıyı özel yapan şey, 45 derecelik açıyla konumlandırılmış küplerden oluşması. Küplerden birisi Kijk-Kubus adıyla bir müzeye dönüştürüldü ve bu sayede turistlerin gezip görebileceği, meraklarını giderebileceği bir yer haline geldi. Rotterdam merkezli bir kuruluş ise küplerden birini otele dönüştürerek hem insanlara farklı bir deneyim yaşatıyor hem de bu işten gelir elde ediyor.

Taş Ev

Kuzey Portekiz'de bulunan Taş Ev, çizgi film Taş Devri'nden fırlamış gibi görünmekte. 1974 yılında Rodrigues ailesi tarafından iki kayanın arasına kurulan Taş Ev, turistlerin ilgi odağı. Ev tamamen doğal hayatı temsil ediyor. Elektrik, internet ve su, evde bulunmamakta. Evde yaşayan aile bütün ihtiyacını doğadan karşılıyor. Turistik amaçla inşa edilmemiş olmasına rağmen Taş Ev, her yıl binlerce turistin akınına uğruyor.

Bir gün siz de bu yerlerden birini/birkaçını gezmek istiyorsanız, gezmek istediklerinizi bir yere yazmanızda ve sonrasında bu yer hakkında detaylı bir araştırma yapmanızda fayda var. Zira şu an okuduğunuz bu yazı, eğer not edilmezse, unutulup boşa gidebilir. En sevdiğiniz yapıyı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.