Çalınan Facebook Hesapları DarkWeb'de 3 Dolara Satılıyor

25 Eylül'de yaşadığı saldırıdan sonra 50 milyona yakın kullanıcı hesabını çaldıran Facebook, bugünlerde bu hesapların cüzi rakamlarla piyasada dolaşması ile uğraşıyor.

Facebook cephesinden kara haberlere bir yenisi eklendi. Buna göre ürün ve servis sağlayıcıların güvenirliğini ölçen DreamMarket, Facebook hesaplarının Dark Web'e düştüğünü ve devasa bir veri havuzunun tehlike altında olduğunu belirtti.

Dark Web'de satışa çıkarılan hesapların fiyatı 3 ile 12 dolar arasında değişiyor. Satın alımlarda bitcoin ve bitcoin cash kullanan hackerların, toplamda 150 ila 600 milyon dolar değerinde bir veri havuzuna sahip olabilir. Hesaplardaki fotoğrafların, yazışmaların ve kişisel verilerin ne kadar önemli olabileceği düşünülürse bu değerin çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.



*Guy Rosen

Facebook, yaşanan bu yeni skandalla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Saldırının kimler tarafından yapıldığının halen araştırıldığını belirten Facebook Başkan Yardımcısı Guy Rosen, “Detayları anlamak için çok çalışıyoruz, daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda bunu duyuracağız” diye konuştu.

Avrupa Birliği tarafından konuyla ilgili soruşturma da bir yandan sürüyor. Eğer ki parlamento Facebook'u ihmalkarlıkla ve kullanıcı verilerinin çalınmaması için yeterli özeni göstermemekle suçlarsa, senelik gelirinin %4'üne kadar cezalandırabilir. Facebook için bu rakam yaklaşık 2 milyar dolar.