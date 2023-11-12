Sosyal medyada ve Steam gibi yerlerde yerden yere vurulan Call of Duty Modern Warfare 3'ün geliştiricisi, ortaya çıkan işten gayet memnun olduğunu belirtiyor.

Geçmişte oyun mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşmasına sebep olan Call of Duty serisi, zaman zaman yaptığı -oyunculara göre- hatalarla eski şanına bir türlü kavuşamadı. Oyuncuların hata olarak nitelendirdiği adımlar arasında; oyuncular İkinci Dünya Savaşı dönemine gitmek isterken önlerine sunulan Infinite Warfare ve Call of Duty ciddiyetinden uzak Black Ops 3 gibi yapımlar vardı.

Fakat bu oyunlar, mekanikleri veya grafikleri sebebiyle eleştirilmediler. Sadece oyuncuların istediği çerçevede olmamaları, onların kötü olarak nitelenmesine sebep oldu. Fakat son çıkan Modern Warfare 3, şirketin tembel davranması ve kısa sürede sırf çıktı diyebilmek için oyunu çıkardığı gerekçesiyle yerden yere vuruldu. Geliştirici ise buna katılmıyor.

Sledge Hammer’ın stüdyo lideri: Yaptığımız işle gurur duyuyoruz.

“Modern Warfare III ile hem lansmandaki tam oyun deneyimi hem de topluluk için planladığımız içerik birikimi açısından oldukça gurur duyuyoruz. Sledgehammer Games'in son derece yetenekli ekibi ve geliştirme sürecinde birlikte çalıştığımız stüdyolar adına, Call of Duty'nin ilk arka arkaya devam oyununun liderliğini üstlenmek zevkli bir iş oldu. Topluluğumuzun; hikâye, çok oyunculu ve zombi modlarının sunduklarına vereceği tepkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz.”

“Geliştirme sürecinin başlarından itibaren hepimiz bir sonraki devrimsel Call of Duty oyununu yapmaya odaklandık. Bundan önceki oyunumuzu tamamlamadan önce, hayranların aynı seride daha uzun süre kalma ve birlikte oynama isteklerini duyduk. Ve biz de bunu verdik; serinin tarihindeki ilk gerçek devam oyunu. Oyuncularımızın Modern Warfare serisine verdiklerini onurlandırabilmek için ilk kez Carry Forward gibi yenilikleri eklememizin nedeni de bu.”

“Modern Warfare III'e öncülük eden ekip olmaktan gurur duyuyoruz. Yıllar süren bu isteği gerçeğe çevirebilmek için çok çalıştık. Bunun aksine yönelik iddialar kesinlikle doğru değildir; bu bizim oyunumuz ve bunu hepinizle birlikte oynamak için sabırsızlanıyoruz.”

Modern Warfare 3, neden sevilmemişti?

Oyunun oynanış videosu, spoiler içerebilir.

Öncelikle baştaki hesapta Modern Warfare 3 yoktu. Zira oyun gelmeyecek diye biliniyordu. Sonra bir anda geleceğini öğrenen oyuncular; “Acaba aceleye mi getiriyorlar?” gibi düşüncelere kapıldı. Ortaya çıkan oyunun yüzeyde kalan hikâyesi, Aşırı Warzone benzeri oynanış mekanikleri, haritaları ve oyunun genel oynanış süresi gibi faktörler, Modern Warfare 3’ün yerden yere vurulmasına sebep oldu.

Ülkemizde 1.999 TL fiyatla satılan oyun, Steam incelemelerinde “Çoğunlukla Olumsuz” olarak nitelendiriliyor. Oyunu alanlar, sadece Multiplayer modlarına bile bakmak istese, hileciler yüzünden oyundan zevk alamıyor. En azından oyuncuların şikâyetleri bu şekilde.

Ayrıca açıklamada "yıllar süren" denmesi de dikkat çekti. Zira daha önce şöyle bir gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık:

Sizin Call of Duty: Modern Warfare 3 hakkındaki düşünceleriniz neler?