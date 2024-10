Activision'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Call of Duty: Black Ops 6, son yılların en fazla ilgi gören Call of Duty oyunu oldu. Eş zamanlı oyuncu sayısında dikkate değer veriler bulunuyor.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Activision, Call of Duty serisinin en yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6'yı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Paylaşılan veriler, bu oyunun son yıllarda en fazla ilgi gören Call of Duty yapımı olduğunu gözler önüne serdi.

Steam'deki oyunlarla ilgili bilgiler paylaşan SteamDB'den alınan verilere göre Call of Duty: Black Ops 6, 306 bin 460 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Üstelik bu sayı sadece PC oyuncuları içindi. Buna PlayStation ve Xbox konsolları eklendiği zaman eş zamanlı oyuncu sayısının bundan çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Activision, konuyla ilgili herhangi bir veri paylaşmadı.

Call of Duty oyunları, geçtiğimiz yıllarda nasıl performans göstermişlerdi?

Yine SteamDB'deki verilere göre geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 3 190 bin 707, 2022 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 2 ise 263 bin 174 oyuncuya ulaşabilmişti. Bu arada; ücretsiz olarak sunulan Call of Duty: Warzone 2.0'nin 491 bin 670 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşabildiğini söyleyelim.

Bu arada; Call of Duty: Black Ops 6'nın biraz sorunlu bir lansman süreci yaşadığını da söyleyelim. Yaşanan sorunlar, oyuncuların tepkisine yol açtı. Bu da oyunun Steam'de "Karışık" etiketi almasına yol açtı. Neyse ki Activision, Call of Duty: Black Ops 6 için ilk güncellemeyi yayımladı ve sorunlar, büyük ölçüde çözüldü.