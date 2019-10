Call of Duty League 2020’den İlk Detaylar

Cull of Duty’nin amatör oyunculara profesyonel oyunculuk yolunu açtığı turnuvasından ilk haberler gelmeye başladı. Call of Duty League 2020’de 12 takım mücadele edecek.

Call of Duty’nin yeni turnuvası Call of Duty League 2020 yaklaşmaya başladı. Amatör oyunculara profesyonel oyuncu olma yolunu açacak turnuva hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.

Atlanta, Chicago, Dallas, Florida, Londra, Minnesota, New York, Paris, Seattle, Toronto ve iki Los Angeles kıyafetinden giyen takımlar, biri ilkbahar diğeri yaz aylarında yapılacak iki “Home Series” etkinliğine ev sahipliği yapacaklar. (Cümlede herhangi bir yazım hatası bulunmuyor; takımlar şehir isimlerine sahip ve etkinliklere ev sahipliği yapacaklar.) Gerçekleşecek etkinliklere birde fazla profesyonel takım da katılacak.

En iyi sonuçları alan takımlar, Call of Duty League Championship Weekend etkinliğine katılabilecek. Call of Duty Challengers, amatör oyunculara profesyonel oyunculuğa giden yolda 1 milyon dolarlık bir ödül havuzu sunacak. Challengers, bu yılın Kasım ayında başlayacak. Profesyonel takımlar, kendi şehirlerinde amatör oyunculara ev sahipliği yapacaklar.

Call of Duty League City Circuit, turnuvaları profesyonel ekiplerinin şehirlerine, ödül havuzlarına ve Call of Duty League Championship Weekend turnuvasına taşıyan yeni bir yarışmadır. Call of Duty’nin yeni Modern Warfare oyununun piyasaya çıkma zamanı yaklaştıkça oyun hakkında da daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başlıyor.