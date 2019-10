Activision: CoD Modern Warfare'ın Haritaları Ücretsiz Olacak

Call of Duty: Modern Warfare için geri sayım sürüyor. Activision, oyunseverlerin heyecanlarını biraz daha arttırmak için yeni bir blog yazısı kaleme aldı ve Call of Duty: Modern Warfare'la ilgili bazı detayları paylaştı.

Oyunseverlerin uzun süredir heyecanla bekledikleri Call of Duty: Modern Warfare, birkaç gün içerisinde erişilebilir olacak. Activision, Call of Duty: Modern Warfare'a olan beklentiyi bir hayli yükseltti. Hal böyle olunca da oyunseverler, bir an önce 25 Ekim tarihinin gelmesini ve Call of Duty: Modern Warfare'ın resmi olarak çıkmasını bekliyorlar.

Activision, oyunla ilgili bugüne dek detaylı açıklamalar yapmadı. Oyunla ilgili olarak pek çok bilgi, bir şekilde paylaşıldı ancak bugüne dek hiçbir zaman toplu ve detaylı açıklamalara girişilmedi. Ancak şimdi Activision, Call of Duty: Modern Warfare ile ilgili bir blog yazısı hazırladı ve bu yazıyı oyunseverlerle paylaştı. Activision'ın yazısı, Call of Duty: Modern Warfare ile ilgili pek çok detay içeriyor.

Modern Warfare, cüzdan odaklı bir oyun olmayacak

Oyunseverlerin çok iyi bileceği üzere son birkaç yıldır oyun geliştiriciler, asıl parayı oyunlardaki ek içeriklerden kazanıyorlar. Öyle ki son dönemlerde oyunlar için sunulan ek paketler, kimi zaman oyundan daha pahalı olabiliyor. Ayrıca benzer bir şekilde oyun içi alım satımlarda çok yüksek fiyatlar yer alıyor. Ancak Activision, Call of Duty: Modern Warfare'da böyle bir şeyin olmayacağını açıkladı.

Yayımlanan blog yazısına göre Call of Duty: Modern Warfare'da ücretli içerikler olacak. Ancak oyunseverler, Call of Duty: Modern Warfare'ın hiçbir haritası için ek ödeme yapmayacaklar. Oyundaki bütün haritalar, oyunculara ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca Activision, bu konuda platform ayırt etmeyeceklerini söyledi. Yani hem konsol hem de PC oyuncuları, Call of Duty: Modern Warfare'ın tüm nimetlerinden yararlanabilecekler.

Call of Duty: Modern Warfare, çapraz platform desteğine sahip olacak

Activision, Call of Duty: Modern Warfare'ın asıl amacının toplulukları bir araya getirmek olduğunu açıkladı. Yani Call of Duty: Modern Warfare, çapraz platform desteğine sahip olacak. Ayrıca oyun, Season Pass gibi son dönemlerin popüler özelliklerinden bir tanesine de sahip olmayacak. Oyun zaten tüm platformlar için aynı anda pek çok mod ve yeni özellik sunacak. Dolayısıyla da şirket, böyle bir şeye gerek duymuyor.

Oyun içi alım satımlar olacak

Activision, Call of Duty: Modern Warfare'da oyun içi alım satımların olacağını açıkça dile getirdi. Ancak yapılan açıklamalara göre bu alım satımlar, oyundaki oynanışı kesinlikle etkilemeyecek ve sadece görsel odaklı olacak. Oyuncular, diledikleri takdirde bu kozmetikleri satın alabilecekler.

Blog yazısında yer alan bilgilere göre Call of Duty: Modern Warfare'da oynanışı etkileyecek her şey, sadece daha çok oynayarak kazanılabilecek. Oyuncular, rakipleriyle aralarındaki farkı sadece daha fazla ve daha iyi oynayarak sağlayabilecekler. Ancak rakiplere fark atmanın başka bir yöntemi olmayacak. Tüm bunlara ek olarak oyun, PUBG benzeri Battle Pass özelliğine de sahip olacak.