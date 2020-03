Call of Duty Mobile’ın 4. Sezonundaki En Önemli 5 Yenilik

Call of Duty Mobile’ın 4. sezonu yayınlandı. Her ne kadar oyunun yapımcıları yeni sezona daha ilginç bir isim vermeyi planlasa da 4. sezon olarak anılan yeni dönemde bazı yenilikler var.

Mobil oyun pazarına hızlı bir giriş yapan Call of Duty Mobile’ın 4. sezonu yayınlandı. Oyunun yapımcıları Activision ve Timi, yeni sezona daha ilginç bir ad verecek. Disavowed olarak adlandırılacak bu sezonda pek çok yenilik bulunacak.

Call of Duty Mobile, piyasanın en popüler Battle Royale oyunlarından biri durumunda ve 2019 yılının sonuna kadar 180 milyon indirmeyi aştı. Son güncellemeyle birlikte oyuncu sayısının da artması bekleniyor. Yeni dönem, yeni özelliklerle geliyor. İşte bu yeni özelliklerden bazıları.

Yeni harita: Cage

Cage yani kafes adlı yeni bir harita, oyunun çok oyunculu moduna dâhil ediliyor. Bu haritada oyuncular, bir inşaat alanında mücadele ediyorlar. Haritada takip edilebilecek üç koridor, yakın mesafe dövüşülecek pek çok nokta var.

Yeni Operator yeteneği: H.I.V.E

Call of Duty: Black Ops III’ten tanıdığımız H.I.V.E silahı da bu sezonda oyuna dâhil edildi. Oyuncuların çeşitli görevleri tamamlamalarının ardından yeni silah açılacak. Silahı almak için son tarihse 11 Mart.

Yeni Operator: Urban Tracker

Urban Tracker, Call of Duty Mobile oyununa bu sezon eklenen Operator oldu. Karakter, aynı zamanda oyunun ilk kadın Operator karakteri oldu. Ayrıca serinin efsanevi karakteri John 'Soap' MacTavish de bu sezon oyuna katıldı.

Bu sezon oyuna yeni silahlar ve kostümler de ekleniyor. Bunların arasında AK117 Mactavish, HG40, S36, RUS-79U Viking ve bir gökkuşağı bıçağı yer alıyor.

İki yeni geçici süreli etkinlik:

Oyunda bu sezon iki yeni geçici süreli etkinlik yer alacak. Bunlar da One Shot One Kill ve 20vs20 Warfare modları olacak. Her iki mod da 24 saatliğine aktif olacak, iki kat tecrübe puanı ve iki kat silah kazandıracak.

25 Mart’tan itibarense oyunda zombi modu yer alacak. The Nacht Der Untoten (Yaşayan Ölülerin Gecesi) adlı harita, aslında güncellemenin bir parçası olacaktı ancak yeteri kadar iyi olmadığına kanaat getirildi.

Hardpoint modu da yeni sezonla birlikte oyunda kalıcı hâle geldi. Bu mod, hem çevrimiçi oyunlara hem de dereceli oynayanlara açık durumda. Hardpoint modunda mücadele edebilmesi için oyuncuların en azından Elite seviyesinde olması gerekiyor.