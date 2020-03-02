CoD: Modern Warfare Yamasında Gizli Değişiklikler Keşfedildi

Call of Duty: Modern Warfare'in geliştiricisi Infinity Ward, son güncellemeyle oyunda birçok değişiklik yaptı. Ancak oyunda, yama notlarında yer almayan değişikliklerin de yapıldığı ortaya çıktı.

Infinity Ward, 25 Şubat'ta Call of Duty: Modern Warfare için 1.15 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, popüler birinci şahıs nişancı oyununun ikinci sezonuna çeşitli değişiklikler getiren büyük bir yamaydı.

Geliştirici, güncelleme ile birlikte gelen tüm değişiklikleri ortaya koyan yama notlarını da yayınladı. Ancak Infinity Ward'ın, yama notlarında açıklanmayan birkaç değişiklik daha yaptığı ortaya çıktı. En son Call of Duty: Modern Warfare güncellemesinde gizli silah ve perk değişiklikleri keşfedildi.

Striker 45 hafif makineli tüfek

Popüler Call of Duty YouTuber'ı TheXclusiveAce, son videosunda Striker 45 hafif makineli tüfeğinin gizli değişikliklerini özetledi. 25 Şubat güncellemesi, SMG'nin menzilini geliştirdi ve hasar değerlerinde değişiklik yaptı.

Silahı aynı anda iki mermi ateşleyen bir ölüm makinesi haline getiren .45 ACP Hollow Point eklentisinin hasarında önemli bir artış yapıldı. Güncelleme sonrası değişiklikler şöyle:

Yama öncesi istatistikler

Gövde hasarı: 48-34-24

Öldürmek için gerekli vuruş: 3-5

Yama sonrası istatistikler

Gövde hasarı: 50-35-25

Öldürmek için gerekli vuruş: 2-4

Spotter perk'i güçlendirildi

Spotter perk de güncellemeyle birlikte gizlice parlatıldı. Bu yetenek, oyuncuların düşman ekipmanlarını, killstreak'lerini görmeyi ve düşmanları işaretlemelerini sağlıyor. Artık oyuncular bu perk ile düşman ekipmanlarını hackleyebiliyor ve kontrol edebiliyorlar.

Infinity Ward'ın Sezon 2'nin ilk güncellemesinde özelliğin daha sonra geleceğini söyledi, ancak değişikliği yama notlarında bahsetmeden uyguladı. Sonuçta bunlar önemli değişiklikler ve topluluk, yama yayınlandıktan sonra yapılan değişiklikleri bilmeliler.