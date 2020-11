CoD: MW ve CoD: Black Ops Cold War, Warzone'da Birleşiyor

Activision, geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamayla Call of Duty dünyasını tamamıyla değiştirecek bir planını açıkladı. Bu plana göre Call of Duty: Modern Warfare ve Black Ops Cold War, Warzone altında birleşecekti. Yani üç oyun tek bir çatı altında olacak.

Takvimler 13 Kasım'ı gösterdiğinde Activision, geliştiriciliğini Treyarch, Raven Software, High Moon Studios, Beenox ve Sledgehammer Games'in üstlendiği yeni oyununu yayınlamıştı. Call of Duty: Black Ops Cold War ismiyle çıkış yapan bu oyun, Activision'ın yeni planlarının da bir parçası haline geldi.

Activision, daha önce yaptığı açıklamada Call of Duty serisinin geleceği hakkında fazlasıyla önemli bilgiler paylaşmıştı. Öyle ki bu bilgiler oyun dünyasında dev bir yankı uyandıracak bilgilerdi. Zira şirket, oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone adı altında Modern Warfare ve Black Ops Cold War'u birleştirecekti.

Black Ops Cold War, Modern Warfare ve Warzone tek bir çatıda birleşiyor:

Activision, paylaştığı açıklamada 13 Kasım itibarıyla Warzone oyuncularının Black Ops Cold War içeriklerini tüm modlarda görmeye başlayacağını açıklamıştı. Şirket, ayrıca oyuna eklenecek yeni içerikler için de bir yol haritası (yukarıdaki resim) paylaşmıştı. Önümüzdeki ayları kapsayan bu yol haritası Verdansk'a gelecek yeniliklere yer veriyordu.

Açıklamanın en ilgi çekici kısmıysa bahsettiğimiz üzere Modern Warfare ve Black Ops Cold War'un tek bir çatı altında, yani Warzone'da birleşecek olmasıydı. Activision, her üç oyundaki oyuncu, silah ve battle pass ilerlemelerinin birleştirileceğini, iki oyundaki operatörlerin de Verdansk'ta bir araya geleceğini belirtti.

Tüm bunların yanı sıra hangi oyunu oynadığınız veya hangi platformda oynadığınız fark etmeksizin 'Cross-Title Invites' özelliği sayesinde arkadaşlarınızla aynı ekibe dâhil olabileceksiniz. Activision'un hayata geçirmeye başladığı bu plan sayesinde Call of Duty serisi artık çok daha büyük bir oyuncu altyapısına sahip olacak gibi duruyor.

Activision'un büyük planı, 13 Kasım'da Cold War'un çıkışıyla birlikte ilk adımını attı. Oyuncuların ilerlemeleri her üç oyunda da birleştirildi. İlerlemeleri sıfırlanan oyuncular birleşime kadar kazanabileceklerini kazanmaya başladı. Üç oyunun da bir araya gelmesiyse 10 Aralık'ta başlayacak Season One ile gerçekleşecek. Season One, oyunculara yeni silahlar, yeni çok oyunculu haritaları ve modları, 2'ye 2 Gunfight modu, yeni zombi modları gibi pek çok içerik sunacak.