Call of Duty Vanguard Ücretsiz Oluyor: Nasıl Oynanır?

Call of Duty serisinin son 14 yılda en kötü çıkış yapan oyunu Call of Duty: Vanguard, 18 Kasım - 22 Kasım günleri arasında ücretsiz oynanabilir olacak. Bu süre içinde yalnızca çok oyunculu modunu deneyebileceğiniz oyunu ücretsiz olarak oynamak için yapmanız gerekenleri anlattık.

Oyun dünyasının en dev serilerinden Call of Duty, bu ayın başında yeni bir oyunuyla daha önümüze sunuldu. Serinin İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan 6. oyunu olan Call of Duty: Vanguard, ne yazık ki pek çok kişi tarafından heyecanla beklenmiyordu. Bu da Call of Duty: Vanguard’ın son 14 yılda en kötü çıkış yapan Call of Duty oyunu olmasına neden oldu.

Fakat oyundan umudunu tamamen kesmeyen Activision, oyuncuları Call of Duty: Vanguard’a çekmek için yeni bir etkinlik başlattı. Call of Duty: Vanguard’ın çok oyunculu modu, 18 Kasım Perşembe TSİ 21.00’dan 22 Kasım Pazartesi 21.00’a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Bu oyuna para vermenin değip değmeyeceğini öğrenmek isteyenler için fırsat olacak etkinlik kapsamında Call of Duty: Vanguard nasıl ücretsiz oynanır?

Call of Duty: Vanguard nasıl ücretsiz oynanır?

Call of Duty: Vanguard, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında kısa süreliğine tamamen ücretsiz hale gelecek. Yalnızca çok oyunculu modunu kapsayacak olan etkinlik sonrasında oyun, kütüphanenizde kalmayacak. Fakat oyunu birkaç gün içinde oynadığınız süre boyunca kaydettiğiniz ilerleme silinmeyecek. Yani daha sonra oyunu satın almaya karar verirseniz, kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Call of Duty: Vanguard’ı ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler:

Adım #1: Battle.net uygulamasını bilgisayarınıza indirin ve kurun.

Bu bağlantıya tıklayarak Battle.net uygulamasını indirmeye başlayın. Bağlantıya tıkladığınızda açılan sayfa, indirmeyi otomatik olarak başlatacaktır. Eğer indirme başlamazsa, sayfadaki ‘try again’ bağlantısına tıklayın. Ardından uygulamayı bilgisayarınıza kurun.

Adım #2: Battle.net uygulamasını açın ve hesabınız varsa giriş yapın, yoksa hesap oluşturun.

Bilgisayarınıza kurduğunuz Battle.net uygulamasını açın ve daha önce hesap oluşturduysanız, hesabınıza giriş yapın. Eğer oluşturmadıysanız ‘Create a free Battle.net Account’ seçeneğine tıklayarak yeni bir hesap oluşturun. Ardından hesabınıza giriş yapın.

Adım #3: Call of Duty: Vanguard sayfasına ulaşın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra gördüğünüz ekranda Call of Duty: Vanguard’ı bulamazsanız, oyunun sayfasına gitmek için sol üstte yer alan ‘ALL GAMES’ seçeneğine tıklayın. Açılan sayfanın en üstünde Call of Duty: Vanguard yer alacaktır. Üzerine tıklayarak oyunun sayfasına erişin.

Adım #4: Oyun, ücretsiz oynanmaya açıldığında gözükecek ‘Play Free’ seçeneğine tıklayın ve oyunu bilgisayarınıza indirin.

Oyunun sayfasına ulaştığınızda oyunu ücretsiz olarak indirmenizi sağlayacak ‘Play Free’ seçeneğini göreceksiniz (Yukarıdaki ekran görüntüsü, oyun ücretsiz olmadan önce açıldığından ‘Buy Now’ seçeneği yer alıyor). Bu seçeneğe tıklayarak oyunu bilgisayarınıza indirin. İndirme tamamlandığında Call of Duty: Vanguard’ın çok oyunculu modunu 22 Kasım Pazartesi 21.00’a kadar ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Oyun, PC platformunun dışında diğer tüm platformlarda da ücretsiz durumda. Oyunu belirlenen saat aralığında uygulama mağazanızdan Call of Duty: Vanguard'ın sayfasına ulaşarak indirebilirsiniz..

Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri: